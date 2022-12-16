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Эрдоган: Турция продолжит переговоры с Зеленским и Путиным
Зерновая сделка и обмен пленными могут привести к миру в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Туркменистане, где принял участие в трехстороннем саммите Турция-Туркменистан-Азербайджан.Анкара при сотрудничестве с ООН стала ключевым посредником между Киевом и Москвой для достижения Стамбульских соглашений про зерновой коридор в Черном море. #trtнарусском #турция #украина #туркменистан #зеро #пленные #эрдоган #трт #новости
Эрдоган: Турция продолжит переговоры с Зеленским и Путиным / Others
16 декабря 2022 г.
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