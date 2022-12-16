Ассоциация российских аффинажных заводов, объединяющая десять российских предприятий — переработчиков золота, предложила создать отечественный аналог сертификата надежного поставщика Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA). Об этом, как пишет газета «Ведомости», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я хочу собрать всех участников процесса и поговорить, обсудить, как это можно сделать», — отметил Моисеев. Пока ни технологические, ни организационные вопросы не решены, добавил он.

В начале марта 2022 года LBMA, которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, на фоне войны в Украине приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов. Российские золотодобытчики традиционно экспортировали большую часть произведенного золота и делали это через российские банки.

Также власти Великобритании, которая остается основным хабом по продаже золота, ввели блокирующие ограничения против Газпромбанка и Россельхозбанка, которые занимали ведущие позиции по операциям с физическим золотом в России. Под британскими санкциями оказались и другие крупные продавцы золота из РФ — Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Совкомбанк.

В результате российским золотодобытчикам пришлось налаживать поставки на экспорт самостоятельно. Для этого они стали получать соответствующие лицензии или начали использовать те, которые им были выданы ранее.

Теперь основными рынками сбыта для российских золотодобытчиков стали Ближний Восток и Азия. Но из-за отсутствия статуса надежного поставщика поначалу им пришлось делать дисконт к ценам LBMA. Весной он составлял 5-7% к лондонской цене. Теперь наладились поставки, покупатель убедился в качестве продукции, а спрос на золото при высокой мировой инфляции сохранился, что снизило дисконт до 0,5-1%.

Как внутри России, так и на экспортных рынках есть достаточно покупателей, готовых работать с российскими аффинажными заводами без статуса Good Delivery и не требующих другой сертификации. В России существует ГОСТ, который по требованиям к производству слитков золота даже строже, чем лондонский Good Delivery.

Но собственный российский стандарт увеличил бы маркетинговую привлекательность российского золота. Это привлекло бы тех покупателей, кто не опасается западных санкций и готов приобретать российское золото, минуя долларовую финансовую систему.

Как писал TRT на русском, последние два года котировки золота снижались на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих центральных банков, которые старались остановить рекордную инфляцию. Основной причиной падения цен на золото в последние месяцы прежде всего стало повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США.