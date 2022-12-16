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В России пациенту поставили первый эндопротез отечественного производства
В Саратове успешно провели первое в России эндопротезирование голеностопного сустава отечественного производства. Ранее в связи с санкциями из-за войны в Украине россияне столкнулись с отсутствием необходимых медизделий. #trtнарусском #россия #саратов #голеностоп #протез #эндопротезирование #хирурги #ортопеды #отечественныйпротез #трт #новости
В России пациенту поставили первый эндопротез отечественного производства / Others
16 декабря 2022 г.
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