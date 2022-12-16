Число интернет-пользователей в Узбекистане превысило 31 млн человек, скорость интернета возросла на 25%, заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Шерзод Шерматов. Он уточнил: мобильным интернетом в стране пользуются 29,5 млн человек.

Как ранее сообщал TRT на русском, в декабре 2022 года численность постоянного населения Узбекистана превысила 36 млн человек. То есть интернетом в республике пользуются свыше 80% населения.

Министр Шерматов отметил: в 2021-2022 годах за счет дополнительного строительства 102 тысяч км волоконно-оптических линий связи их общая протяженность была увеличена до 170 тысяч км. Покрытие мобильной связью в республике достигло 99%, широкополосным мобильным интернетом охвачено 98% территории страны.

По словам министра, скорость интернета в 2022 году в Узбекистане выросла на 25% по сравнению с началом 2021 года. При этом тарифы на интернет-услуги для операторов и провайдеров снизились на четверть.

По данным портала Speedtest на ноябрь 2022 года, средняя скорость интернета в Узбекистане составила 45,1 Мб/сек.

Шерзод Шерматов также отметил, что в 2022 году в стране были запущены семь филиалов Ташкентского IT-парка. В программе на ближайшие два года Узбекистан планирует открыть аналогичные IT-парки в Каракалпакстане, Бухарской, Наманганской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Навоийской областях. Резидентами IT-парков в целом по республике в декабре числились 1036 компаний, большая их часть зарегистрирована в столице страны.

Как сообщает Ассоциация Глобальной системы мобильной связи (GSMA), к 2025 году число пользователей интернета 5G в Узбекистане достигнет 10% населения страны — это второй самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. На первом месте с небольшим отрывом Казахстан, где 5G будут использовать 11% населения страны.