Жители Германии начали приезжать на зиму в Калининградскую область, заявил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, жителей ФРГ привлекает низкая стоимость услуг ЖКХ и аренды жилья.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит: а мы к вам перезимовать», — уточнил губернатор.

При это он подчеркнул: регион продолжает «‎‎торговать и с дальними, и с ближними соседями». «Здесь у нас прагматичный, рациональный подход. Потому Калининградская область не собирается закрываться от иностранных туристов, которые должны увидеть, что здесь «нет ни голода, ни ненависти к ним»», — отметил Алиханов.

При этом посольство Германии в Москве с конца февраля 2022 года рекомендует гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию. С марта между РФ и Германией прекращено авиасообщение в связи с тем, что ЕС запретил пролет над своей территорией любых самолетов из России. Добраться из ФРГ в Калининградскую область возможно лишь через сухопутные границы: через пункты пропуска в Польше и Литве или на поезде с основной территории РФ.

Как ранеесообщал TRT на русском, стремительный рост цен на энергоносители привел к тому, что более 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию. В прошлом году «топливную бедность» переживали 14,5% немцев, в этом году — уже 25% населения ФРГ.

Турпоток без электронных виз

Точных цифр, насколько изменился турпоток в регион из ФРГ, глава Калининградской области не привел. Согласно общей статистике въездного туризма в Россию, за апрель–июнь 2022 года РФ посетили более 76 тыс. граждан стран ЕС. Из них только 3 тыс. — с целью туризма. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Больше всего среди иностранных туристов немцев (1837) и французов (251).

Ранее Алиханов отмечал: 2021 год был «супергодом» для развития туризма — тогда Калининградскую область посетили 1,9 млн человек, в основном это были жители других регионов РФ.

Одной из причин растущего интереса иностранных туристов к региону до пандемии были электронные визы. Область ввела их одной из первой еще в 2019 году, такие визы могут получить граждане 53 стран, в том числе жители ФРГ. Получившие электронные визы для посещения Калининградской области иностранные граждане имеют право находиться и передвигаться только в пределах этого региона.

Но с началом пандемии в 2020 году РФ отменила электронные визы. Антон Алиханов призвал как можно скорее вернуть этот облегченный механизм. По словам губернатора, в 2019 года за полгода по этой программе область «‎без всякой рекламы посетили свыше 100 тыс. человек»‎.

Калининградский эксклав с населением около 1 млн человек — самый западный регион России, это северная часть территории, которая до 1945 года была немецкой Восточной Пруссией. Она вошла в состав СССР после Второй мировой войны. К тому же, это единственный регион РФ, который граничит сразу с двумя странами НАТО — Литвой и Польшей.

С 18 июня Литва запретила сухопутный транзит через свою территорию попавших под санкции ЕС грузов из российских регионов в Калининград. Спустя почти месяц, 13 июля, Еврокомиссия опубликовала рекомендации по санкциям, по которым автомобильный транзит санкционных грузов остался под запретом. Но санкционные товары (металлы, древесину, цемент и ряд других товаров) разрешили перевозить по железной дороге, если объем не будет превышать средний за последние три года. Губернатор Алиханов после этого заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений, но это только первый шаг в решении проблемы.