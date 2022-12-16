Новое коалиционное правительство Дании намерено отменить один из самых старых национальных праздников, чтобы увеличить расходы на оборону, сообщает BBC.

Это — первый шаг новой правительственной коалиции, о создании которой было объявлено накануне.

Один из приоритетов коалиции — чуть быстрее, чем планировалось, выйти на показатель 2% от ВВП на военные расходы в соответствии с обещанием, которое страны НАТО дали друг другу еще в 2014 году.

Прежнее правительство собиралось довести военные расходы до 2% ВВП только к 2033 году, новое же ввиду ситуации вокруг Украины хочет сделать это на три года раньше.

Премьер-министром в новом коалиционном правительстве остается лидер социал-демократов Метте Фредриксен.

Фредриксен объясняет, что отмена одного из 11 общенациональных праздничных выходных поможет увеличить военные расходы, поскольку увеличение числа рабочих дней нарастит и объем внутреннего валового продукта.

Выбор, скорее всего, падет на «День всеобщей молитвы» (Store Bededag) — один из самых старых праздников в датском королевстве. Он был учрежден в 1686 году и отмечается в пятницу перед четвертым воскресеньем после Пасхи.

Планы правительства вызвали критику со стороны религиозных организаций. Президент ассоциации духовенства Пернилле Вигсо Багге сказала датской газете Berlingske, что она опечалена перспективой потерять этот день, и высказала опасения, что священников и прихожан ждет «логистический кошмар», поскольку обычно в День всеобщей молитвы проходят широко распространенные обряды конфирмации — таинство миропомазания и своего рода ритуал, знаменующий переход подростков во взрослую жизнь.

Так, как пишет BBC, настоятель собора Роскильде Софи Оландер сказала датскому государственному телеканалу TV2: «Нам нужны праздники, чтобы собраться, замедлить ритм своей жизни и получить время для молитв и размышлений. Жаль жить в обществе, где считается, что это не важно».

В новой правительственное коалиции в Дании объединились партии, которые обычно были политическими противниками — правоцентристы и левоцентристы. Это первая такого рода коалиция в стране с 1970-х годов.

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