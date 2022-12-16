Западные компании продолжают поставлять России комплектующие для российских беспилотников «Орлан-10» во время войны в Украине. Только за прошедшие месяцы 2022 года РФ сделала закупки на сумму более $25,75 млн (1,65 млрд рублей), в том числе у компаний из США. Об этом говорится в расследовании «Важных историй».

Россия применяет в Украине собственный дрон «Орлан-10», произведенный компанией «Специальный технологический центр», с 2014 года. Однако по факту это БПЛА с иностранной микроэлектроникой, из российского в нем только корпус. Сама компания — производитель беспилотников с 2016 года находится под санкциями «за помощь ГРУ» в радиоэлектронной разведке. Обходить ограничения ей удается через посредников в Китае, РФ и Соединенных Штатах, уточняется в расследовании.

Один из владельцев «Специального технологического центра» (СТЦ) Алексей Терентьев признал, что компания находится под санкциями. Но, по его словам, никаких негативных последствий после введения ограничений он не заметил. Он заявил, что компания стала более авторитетной и пользуется большим уважением, так как санкциями от «одной из самых сильных держав мира» стоит гордиться.

Журналисты выяснили, что часть компонентов компания закупает в российской сети «Ситилинк», с января по май 2022 года на это ушло около 300 млн рублей. Основной поставщик иностранных комплектующих для СТЦ — компания «СМТ-Айлогик». Гендиректор СТЦ Роман Агафонников в разговоре с журналистами заявил, что никогда не слышал об этой компании. Терентьев также заявил, что не знает о компании, несмотря на то что, согласно реестру, был одним из ее основателей. С 2017 года «СМТ-Айлогик» импортировала в Россию комплектующих примерно на $70 млн. СТЦ при этом выступает главным покупателем, в 2021 году она обеспечила около 80% выручки.

Одним из посредников и главных поставщиков комплектующих для «Айлогик» является гонконгская компания Asia Pacific Links, владелец которой — россиянин Антон Трофимов. Офис компании без вывески расположен в обшарпанном здании в Гонконге. На ресепшене здания журналистам подтвердили, что компания снимает комнату с тремя другими арендаторами. По словам работников, в здание иногда приходит один «иностранец». С 2017 года Asia Pacific Links поставила «СМТ-Айлогик» комплектующих на $12 млн. Более половины суммы пришлось на период российского вторжения в Украину.

Американским посредником выступает компания Ik Tech Игоря Каждана (Алекса Стэнтона) из Флориды. Имеющий гражданство как РФ, так и США, мужчина признал, что поставлял электронные комплектующие в Россию: «Не думаю, что это уж такая большая проблема. Не думаю, что вам надо писать об этом». С 2018 по 2021 год Ik Tech поставила в РФ товаров на $2,2 млн, более 90% — заказы «СМТ-Айлогик».

Как писал ранее TRT на русском, разведывательные данные, собранные со сбитых иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 в Украине, показывают, что большинство деталей дронов производится более 30 компаниями в США, Европе и других странах-союзниках.