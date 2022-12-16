Война, которая должна была закончиться за 10 дней, затянулась почти на 10 месяцев, и Россия все еще не приблизилась к тому, чтобы сломить дух или способность Украины к сопротивлению.

Украина не перестает удивлять, несмотря на то, что Россия, похоже, наращивает масштабы того, что она называет «специальной военной операцией», начатой в феврале этого года.

Последним потрясением для Москвы стало то, что несколько аэродромов в глубине российской территории подверглись ударам беспилотников, запущенных, по всей видимости, с украинской территории, в результате чего погибли трое военнослужащих.

Украина не взяла на себя ответственность за эти атаки, в соответствии со своей уже привычной практикой отрицания участия в каких-либо диверсиях против российской инфраструктуры. Тем не менее, Москва обвиняет Киев в том, что его целью является стратегический аэродром Дягилево, расположенный всего в нескольких часах езды от российской столицы, и два других военных объекта.

О значимости этих ударов можно судить по реакции США, которые отрицают свою причастность к атакам на Россию, опасаясь быть втянутыми в войну напрямую. «Мы не способствуем тому, чтобы Украина наносила удары по территориям за пределами своих границ. Мы не поддерживаем Украину в атаках за пределами ее границ», - сказал Нед Прайс, представитель Госдепа США. В то же время, Германия поддержала украинские атаки.

Эксперты считают, что предполагаемые атаки украинских дронов в глубине российской территории могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

В качестве очевидной реакции на удары беспилотников и другие неудачи на поле боя в таких местах, как Херсон, президент России Владимир Путин признал, что боевые действия «могут стать длительным процессом».

«Это вызывает беспокойство, потому что мы видим тенденцию к эскалации, которая потенциально может втянуть Россию в войну еще сильнее», — говорит Андреас Криг, оборонный аналитик и старший преподаватель Школы исследований безопасности Королевского колледжа Лондона.

«Сейчас предпринимаются усилия, которые внушают мне некоторую надежду на то, что русские пытаются хотя бы закрепить то, чего они достигли на данный момент, а не продолжать эскалацию. Потому что они знают, что любая дальнейшая эскалация причинит еще больше вреда и бед», — сказал Криг в интервью TRT World.

Матье Булеге, научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в Chatham House, также считает, что удары, скорее всего, начнут новую фазу «ударов возмездия» с обеих сторон.

Если украинцы будут находить «все больше и больше лазеек» для атак российских территорий, это может привести к тому, что дипломатия не сможет помочь в разрешении конфликта, считает Криг.

«Если атаки дронов действительно организованы Украиной, это существенно меняет расклад сил в войне», — говорит Эдвард Эриксон, бывший американский военный офицер и отставной профессор военной истории на факультете изучения войны в Университете морской пехоты. «Такой потенциал увеличивает «оперативный охват» украинских вооруженных сил за счет увеличения глубины боевого пространства», — сказал Эриксон в интервью TRT World.

Как происходили удары?

«Ну, это удар беспилотника, поэтому он работает так же, как и все боевые беспилотники. Что следует отметить, так это способность украинского командования и управления осуществлять такие удары в глубине территории», — говорит Булеге в интервью TRT World.

Евгений Чаусовский, эксперт в области обороны и старший аналитик Института New Lines, считает, что атаки дронов являются отражением «устойчивой военной поддержки Украины со стороны Запада, а также ее растущих внутренних военных возможностей, особенно когда речь идет о производстве беспилотников».

Хотя неясно, как украинцы смогли осуществить такие атаки, они явно свидетельствуют о неспособности России защитить воздушное пространство своей страны. Министерство обороны Великобритании назвало эти атаки «самыми стратегически значимыми провалами в обеспечении защиты войск» с начала конфликта в Украине.

В таком случае, что за беспилотники были использованы для атаки на Россию?

По словам россиян, это были старые советские беспилотники Ту-141 «Стриж». «У Украины действительно до сих пор есть эти беспилотники», — говорит Илья Пономаренко, репортер по вопросам обороны и безопасности в украинской газете Kyiv Independent. Советская армия использовала беспилотники Ту-141 «Стриж» в 1970-х и 1980-х. Но Пономаренко считает теорию России не очень правдоподобной. «Да, теоретически эти старые БПЛА могут преодолевать расстояния до 1 000 км. Но Ту-141 — это устаревший разведывательный ЛА, который не должен был использоваться в качестве высокоточного беспилотника-камикадзе», — рассказал Пономаренко в интервью TRT World.

По словам украинского журналиста, есть предположения, что Украина могла модифицировать Ту-141, установив на них боеголовки и систему поиска цели, что в итоге обеспечило бы точные удары по аэродромам Энгельса, Дягилево и Курска.

Криг также упомянул о такой вероятности. «Теоретически это возможно, но у нас на руках нет доказательств. А может, это было что-то другое, оружие, о котором мы пока ничего не знаем?» — добавляет Пономаренко.

По данным Крига, Украина также разработала свои собственные беспилотники, и некоторые эксперты считают, что беспилотники-камикадзе, использованные для атаки на российской территории, могут быть продуктом собственной программы вооружений.

По словам турецкого военного аналитика Уласа Пехливана, два месяца назад украинский государственный производитель вооружений «Укроборонпром» объявил о завершении разработки беспилотника с дальностью полета 1000 км и грузоподъемностью в 75 кг.

«Кто-то считает, что это могут быть китайские беспилотники, переделанные украинцами», — говорит Криг, добавляя, что Киев ранее использовал эти переделанные беспилотники-камикадзе для атаки российских целей на аннексированном Крымском полуострове.

Чаусовский также считает, что постоянная работа Украины над разработкой различных видов беспилотных технологий дала стране возможность и ресурсы для того, чтобы наносить удары вглубь России по таким городам, как Саратов. «Подобные технологии Украины становятся все более продвинутыми, и российским силам все труднее их перехватывать», — сказал он TRT World.

Существует также вероятность того, что недавние атаки на российские аэродромы могут быть делом рук проукраинских элементов внутри России, предположил Пехливан.

Россия застигнута врасплох?

Также неожиданностью для многих стал очевидный провал российских систем противовоздушной обороны, которые, как известно, являются одними из лучших в мире.

Криг считает, что российские военные могли быть настроены слишком самоуверенно, полагая, что у Украины, вынужденной вести оборонительную войну на своей территории, «не останется возможностей переключить свое внимание на наступательные операции».

Кроме того, учитывая огромную территорию России, эксперты сходятся во мнении, что невозможно охватить все воздушное пространство страны. «В их ПВО довольно много брешей», — считает Криг. — Россияне почти наивно полагали, что их не смогут сбить в таких местах, как аэродром в Энгельсе, который находится в 600 км от границы с Украиной».

Более того, российские военные были подготовлены к более традиционным воздушным атакам, чем удары беспилотников, которые происходят очень быстро, поскольку БПЛА летают на низкой высоте, говорит Криг. «Сложно защищаться от беспилотников, если вы не знаете, что они приближаются», — добавляет он.

Другие эксперты также отметили серьезные проблемы в российской системе ПВО.

«Украинские атаки выявили очевидные системные проблемы в российской ПВО и всей военной системе», — говорит Пономаренко. Россия, которая когда-то «бравировала готовностью» дать отпор любой силе, теперь оказывается неспособной защитить свои важнейшие аэродромы, принимающие самолеты, транспортирующие ядерные бомбы, добавляет Пономаренко.

Но эксперты также предупредили, что удары беспилотников были в лучшем случае символическими, так как они не сильно повлияли на военный потенциал России.

«Следует отметить, что удары беспилотников по авиабазе в Энгельсе не уничтожили ни одного российского самолета», — говорит Чаусовский, добавляя, что Россия может наносить бомбовые удары с этого аэродрома незамедлительно.