США намерены укреплять торговые связи с Африкой и пересмотреть отношения с континентом, потому подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве с Африканским союзом. Об этом 15 декабря заявил президент Джо Байден, закрывая трехдневный саммит США-Африка.

«Соединенные Штаты полностью заинтересованы в будущем Африки», — заверил Байден лидеров 49 африканских государств, прибывших в Вашингтон. Потому, продолжил он, США объявляют «‎о начале новой эры в американо-африканских отношениях‎».

Заявления американского лидера были подкреплены конкретными предложениями: торговый представитель США Кэтрин Тай сообщила о развитии программы торговых преференций на континенте, чтобы увеличить американские инвестиции в экономику Африки.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о выделении $55 млрд для обеспечения продовольственной безопасности на континенте и устранения последствий климатического кризиса.

Также США хотят заключить новое соглашение с Африканской континентальной зоной свободной торговли. Как пишет TRT World, это соглашение облегчит американским компаниям доступ на африканский рынок, где проживают 1,3 млрд человек, а общий оборот превышает $3,4 трлн.

Смогут ли США соперничать с Китаем

Как отмечает Reuters, саммит в Вашингтоне символизирует смену приоритетов внешней политики Штатов — ранее континент не представлял для Вашингтона первоочередную сферу интересов. На Африку приходится чуть более 1% внешней торговли США, в основном это импорт нефти из Нигерии и Анголы.

Сейчас же США намерены побороться за Африку и конкурировать в этом с Китаем, пишет агентство.

Однако, по мнению обозревателя Politico Фелима Кайна, США едва ли смогут подвинуть Китай на африканском направлении. КНР — крупнейший торговый партнер всех стран Африки к югу от Сахары, который поставляет этим государствам практически всё — от текстиля до смартфонов. Пекин импортирует у африканских стран огромные объемы сельскохозяйственной продукции, а также медь и нефть.

Начиная с 2000 года, КНР каждые три года проводит Форум китайско-африканского сотрудничества, который широко рассматривается как важное средство продвижения китайских дипломатических и коммерческих интересов.

Аналогичные мероприятия проводит и Россия: в 2019 году состоялся первый саммит Россия-Африка, на котором были подписаны соглашения на сумму $12,5 млрд. В 2023 году Москва хочет провести очередной саммит с африканскими лидерами.

США же проводят подобного рода форумы с Африкой раз в восемь лет: в последний раз Вашингтон собирал у себя африканских лидеров в 2014 году еще при президенте Бараке Обаме.

В Китае итоги американского саммита оценили весьма дипломатично. «Африка — это не поле для соперничества между крупными державами‎»‎, — заявил 14 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Сами лидеры Африки также отметили, что не хотят выбирать между Вашингтоном и Пекином. «Я не думаю, что нас нужно запугивать, чтобы мы сделали выбор между США или Китаем. Нам нужно иметь обоих в качестве партнеров», — уточнил президент Руанды Пол Кагаме.