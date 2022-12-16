16 декабря 2022 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджанские активисты пропускают гуманитарные грузы из Армении в Карабах
Через блокпост, подконтрольный российским миротворцам на автодороге Шуша-Ханкенди, беспрепятственно проезжают грузовики с гуманитарными грузами. Но что именно перевозят в автомобилях, азербайджанской стороне неизвестно. Об этом TRT на русском рассказал журналист Шахин Гаджиев. #шуша #азербайджан #карабах
Азербайджанские активисты пропускают гуманитарные грузы из Армении в Карабах / Others
Истории