Турция подарила Грузии спецтехнику для аэродромов

Правительство Турции безвозмездно предоставило Силам обороны Грузии спецтехнику для аэродромов и запчасти для военных вертолетов. Церемония передачи состоялась на авиационной базе Марнеули вблизи Тбилиси. На ней присутствовали командующий Силами воздушной обороны Грузии Серго Нинуа и военный атташе Турции Бурак Алтынер. Между двумя странами действует соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. #Грузия #Турция #спецтехника #авиация