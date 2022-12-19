ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция подарила Грузии спецтехнику для аэродромов
Правительство Турции безвозмездно предоставило Силам обороны Грузии спецтехнику для аэродромов и запчасти для военных вертолетов. Церемония передачи состоялась на авиационной базе Марнеули вблизи Тбилиси. На ней присутствовали командующий Силами воздушной обороны Грузии Серго Нинуа и военный атташе Турции Бурак Алтынер. Между двумя странами действует соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. #Грузия #Турция #спецтехника #авиация
Турция подарила Грузии спецтехнику для аэродромов / Others
19 декабря 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us