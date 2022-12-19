19 декабря 2022 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция подарила Грузии спецтехнику для аэродромов
Правительство Турции безвозмездно предоставило Силам обороны Грузии спецтехнику для аэродромов и запчасти для военных вертолетов. Церемония передачи состоялась на авиационной базе Марнеули вблизи Тбилиси. На ней присутствовали командующий Силами воздушной обороны Грузии Серго Нинуа и военный атташе Турции Бурак Алтынер. Между двумя странами действует соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. #Грузия #Турция #спецтехника #авиация
Турция подарила Грузии спецтехнику для аэродромов / Others
Истории