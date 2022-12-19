Анкара призывает Ливию и Египет «как можно скорее» начать переговоры по урегулированию разногласий в вопросе демаркации морских границ. Об этом сообщило агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Разногласия между Каиром и Триполи обозначились на прошлой неделе: 13 декабря президент Египта Абдель-Фаттах сс-Сиси подписал указ, определяющий западные морские границы Египта в Средиземном море. Граница была демаркирована без предварительного согласования с ливийской стороной.

16 декабря правительство Ливии раскритиковало Египет за решение провести демаркацию совместной морской границы в одностороннем порядке.

По словам источников «‎Анадолу»‎, Турция выступила за скорейшее начало диалога и переговоров между Египтом и Ливией для делимитации их границы в соответствии с международным правом. Анкара призывает стороны использовать все мирные средства, предусмотренные статьей 33 Устава ООН, включая Международный суд, для урегулирования конфликта.

При этом собеседники агентства подчеркнули: обозначенные в президентском указе морские границы Египта не пересекаются с континентальным шельфом Турции в Восточном Средиземноморье.

Источники «‎Анадолу»‎ также отметили: неясно, какой метод использовал Каир для делимитации своих морских границ, были ли приняты во внимание особые/соответствующие географические обстоятельства. По данным собеседников агентства, заявленная Египтом линия границы, по-видимому, нарушает права Ливии на континентальный шельф, поскольку она была проведена к западу от срединной линии между материковыми побережьями двух стран.

Правительства Ливии и Турции 27 ноября 2019 года подписали меморандумы о военном сотрудничестве и разграничению морской юрисдикции. В октябре 2022 года страны заключили договор о взаимопонимании в сфере разведки углеводородов и газа.

Ранее в интервьюTRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал меморандум 2019 года об ограничении морской юрисдикции между Турцией и Ливией «‎мощным ответом на предпринимаемые греческой администрацией Южного Кипра и Грецией попытки сдерживания и изолирования Анкары в Средиземном море»‎.