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Месси намерен продолжить выступление за сборную Аргентины
После победы на Чемпионате мира Лионель Месси заявил, что не будет прекращать выступление за сборную после турнира
Месси намерен продолжить выступление за сборную Аргентины
Граффити в родном городе Месси, Росарио, Аргентина / Фото: Reuters
19 декабря 2022 г.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не собирается завершать выступления за национальную команду. Об этом 35-летний звезда футбола заявил аргентинскому телеканалу TyC Sports.

«Я выиграл Кубок Америки и Чемпионат мира за короткое время. Мне нравится играть в футбол и быть в сборной. Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», — сказал он.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции после матча сообщил, что Месси всегда был открыт для игры за сборную. По его словам, тренировать Месси было большим удовольствием. «Все, что он передает товарищам, уникально. Я никогда раньше не видел, чтобы игрок так много отдавал своим товарищам по команде», — добавил Скалони.

В воскресенье сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2.

35-летний нападающий выиграл множество командных и индивидуальных наград, в его коллекции не хватало лишь одной — титула чемпиона мира. В составе национальной команды Месси ранее стал победителем Олимпиады (2008), Кубка Америки (2021) и «Финалиссимы» 2022 года (одноматчевый турнир, в котором встречались победители Кубка Америки и чемпионата Европы 2021 года).

Месси во второй раз был признан лучшим игроком чемпионата мира. На турнире в Катаре он забил семь мячей, отличившись во всех играх плей-офф. Впервые аргентинец получил эту индивидуальную награду в 2014 году, когда его команда в финале уступила сборной Германии со счетом 0:1 в дополнительное время.

Лучшим голкипером турнира признали аргентинского вратаря английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес из португальской «Бенфики». 21-летний аргентинский полузащитник забил один мяч и сделал одну результативную передачу на чемпионате мира, приняв участие во всех матчах.

Как писалранее TRT на русском, 15-летнее звездное противостояние аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду заканчивается не в пользу последнего.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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