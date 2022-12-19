Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не собирается завершать выступления за национальную команду. Об этом 35-летний звезда футбола заявил аргентинскому телеканалу TyC Sports.

«Я выиграл Кубок Америки и Чемпионат мира за короткое время. Мне нравится играть в футбол и быть в сборной. Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», — сказал он.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции после матча сообщил, что Месси всегда был открыт для игры за сборную. По его словам, тренировать Месси было большим удовольствием. «Все, что он передает товарищам, уникально. Я никогда раньше не видел, чтобы игрок так много отдавал своим товарищам по команде», — добавил Скалони.

В воскресенье сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2.

35-летний нападающий выиграл множество командных и индивидуальных наград, в его коллекции не хватало лишь одной — титула чемпиона мира. В составе национальной команды Месси ранее стал победителем Олимпиады (2008), Кубка Америки (2021) и «Финалиссимы» 2022 года (одноматчевый турнир, в котором встречались победители Кубка Америки и чемпионата Европы 2021 года).

Месси во второй раз был признан лучшим игроком чемпионата мира. На турнире в Катаре он забил семь мячей, отличившись во всех играх плей-офф. Впервые аргентинец получил эту индивидуальную награду в 2014 году, когда его команда в финале уступила сборной Германии со счетом 0:1 в дополнительное время.

Лучшим голкипером турнира признали аргентинского вратаря английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес из португальской «Бенфики». 21-летний аргентинский полузащитник забил один мяч и сделал одну результативную передачу на чемпионате мира, приняв участие во всех матчах.

Как писалранее TRT на русском, 15-летнее звездное противостояние аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду заканчивается не в пользу последнего.