Экс-президента США Дональда Трампа могут привлечь к уголовной ответственности, для этого есть вполне веские и серьезные основания. Об этом заявил американский конгрессмен Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.

По его словам, есть основания полагать, что Трамп пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего оппонента в президентской гонке Джо Байдена, а также требовал от официальных лиц найти «несуществующие» голоса в свою поддержку.

Кроме того, как рассказал конгрессмен, в январе 2021 года Трамп натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу».

«Смотря на это, как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений [бывшему] президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — заявил Шифф.

22 октября сообщалось, что комитет Палаты представителей выдал повестку Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Отмечалось, что, если экс-лидер не предоставит необходимые материалы, против него могут возбудить уголовное дело.

Трамп счел расследование уловкой, призванной отвлечь американских избирателей от «катастрофы», к которой привело США правление Демпартии. Он также призвал своих сторонников не давать показания перед комитетом.

Кроме того, Трамп негативно воспринял требование комитета Палаты представителей дать показания по делу о штурме Капитолия двухлетней давности. Он назвал создание комитета глупостью. 21 апреля бизнесмен опроверг признание ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне массовые беспорядки. Протестующие ворвались внутрь Конгресса и попытались захватить здание. В результате оно было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

7 января Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Как писалTRT на русском, в августе 2022 года оперативники ФБР провели обыск в доме Трампа во Флориде. Он связан с секретными документами из Белого дома, которые якобы присвоил бывший американский лидер.