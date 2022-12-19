Азербайджан планирует увеличить экспорт природного газа в Европу в 2023 году и довести его как минимум до 11,6 млрд куб.м — с оценочных 11,3 млрд куб.м в этом году. Об этом 17 декабря заявил президент республики Ильхам Алиев.

Рост составит 300 млн куб.м. В 2021 году, как отметил азербайджанский лидер, Баку поставил в Европу 8,2 миллиарда куб.м газа.

Он также отметил: общий экспорт газа из республики, включая поставки в Турцию, в 2023 году вырастет до 24 млрд куб.м. В 2021 год страна в общей сложности экспортировала 19 млрд куб.м, уточняет агентство Reuters.

В начале сентября Ильхам Алиев анонсировал, что к 2027 году страна будет экспортировать в Евросоюз почти 20 млрд куб.м природного газа. Уже в течение следующих пяти лет Баку планирует удвоить экспорт природного газа в Европу.

«Пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить ее до 32 млрд куб. м. Пропускная способность Трансадриатического газопровода (ТАР) составляет 10 млрд куб. м, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 млрд куб. м», — пояснил Алиев.

По этим магистралям газ из Азербайджана идет в Италию, Грецию, Болгарию и другие страны Южной Европы. В июле ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике.

Помимо Турции и стран ЕС, Азербайджан поставляет газ в Грузию по Южно-Кавказскому газопроводу и магистрали Газимагомед-Газах.

Как ранее сообщал TRT на русском, в октябре Турция начала работу с Азербайджаном по увеличению мощности TANAP, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд куб.м. Сообщение об увеличении экспорта газа из Азербайджана в Европу появились на фоне заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о возможном дефиците газа в ЕС. Странам Союза может не хватить как минимум 27 млрд куб.м в 2023 году на фоне сокращения поставок из РФ и восстановления спроса в Китае, уточнили в МЭА.