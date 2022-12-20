ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Бои за Бахмут: Мирная жизнь под звуки минометов
Российские войска усилили давление на Бахмут, который является одним из форпостов украинских ВС в Донецкой области. Несмотря на непрекращающиеся несколько месяцев ожесточенные бои на окраинах, многие местные жители продолжают оставаться в городе. #trtнарусском #украина #донецк #бахмут #война #атака #обстрелы #россия #армия #всу #нетвойне #донбасс #трт #новости
Бои за Бахмут: Мирная жизнь под звуки минометов / Others
20 декабря 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us