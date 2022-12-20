Бои за Бахмут: Мирная жизнь под звуки минометов

Российские войска усилили давление на Бахмут, который является одним из форпостов украинских ВС в Донецкой области. Несмотря на непрекращающиеся несколько месяцев ожесточенные бои на окраинах, многие местные жители продолжают оставаться в городе. #trtнарусском #украина #донецк #бахмут #война #атака #обстрелы #россия #армия #всу #нетвойне #донбасс #трт #новости