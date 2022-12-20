В свете бушующего конфликта в Украине, который нарушил работу энергетических рынков по всему миру, богатая газом тюркская Центральная Азия стала играть важную роль для стран, жаждущих энергоресурсов.

Однако Центральной Азии, населенной преимущественно тюрками — от Казахстана до Азербайджана, однажды уже была отведена ключевая роль в мировой геополитике, задолго до нападения России на Украину 24 февраля.

Эти тюркские народы, населяющие территории от Китая до границ Турции, были в центре ожесточенной борьбы за господство между бывшими Российской и Британской империями, известной как «Большая игра» XIX века.

Поскольку обе империи исчезли, а их государства-преемники не были настолько сильны, чтобы диктовать условия, республики Центральной Азии обратились к Турции, с целью создать новый взаимовыгодный союз — могущественную Организацию тюркских государств.

По мнению экспертов, укрепление связей между Центральной Азией и Турцией, которая на фоне конфликта в Украине может стать ключевым энергоресурсом для Европы, может оказать решающее влияние на энергоснабжение Запада в целом.

«Поток газа в Европу из России сократился до очень низкого уровня. Европе необходимо диверсифицировать свои ресурсы и покупать газ из других источников», — говорит Эмре Эртурк, известный эксперт в области энергетики, основатель и управляющий директор CEEN Energy Information Services and Consultancy.

«Именно страны, расположенные к востоку от Турции, способные достичь Европейские территории в кратчайшие сроки, могут стать главными поставщиками газа», — сказал Эртурк в интервью TRT World, имея в виду такие государства, как Азербайджан, Туркменистан и Казахстан.

Транспортировка газа из Центральной Азии в Европу через Турцию — это давний проект, начатый еще в 1990-х годах. Но недавняя трехсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Турции и Азербайджана в городе Аваза в Туркменистане показала, что настало время реализовать этот проект.

«Сейчас нам необходимо начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки. Мы готовы сотрудничать с нашими туркменскими и азербайджанскими партнерами на месторождении «Достлук» (Дружба) в Каспийском море», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита на прошлой неделе.

Из-за спора о правах на использование морского пространства Туркменистан и Азербайджан не могли ранее достичь соглашения о строительстве трубопровода для транспортировки туркменского газа в Азербайджан через Каспийское море, чтобы затем отправлять его в Турцию и Европу.

Однако в прошлом году два тюркских государства достигли ключевого соглашения, которое теперь позволяет им добывать газ в скважинах на спорной территории, именуемой месторождением Достлук. Туркменистану принадлежит также второе по величине в мире газовое месторождениеГалкыныш, расположенное в юго-восточном Марыйском велаяте.

Дойдет ли туркменский газ до Европы?

По словам Эртурка, реализация совместного проекта Баку и Ашхабада усилила надежды на то, что туркменский газ можно будет транспортировать в Азербайджан по трубопроводу через Каспийское море. Затем, добавляет он, газ может пойти по TANAP (Трансанатолийскому газопроводу) в Турцию и Европу. TANAP связан с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который транспортирует газ в Европу из Турции.

«Недавние переговоры по вопросу энергетики между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном имеют большое значение для обеспечения безопасности энергоснабжения как для Анкары, так и для Европы», — говорит Эртурк.

Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане, который в прошлом участвовал в процессе формирования политики Вашингтона в Центральной Азии, также считает, что недавняя встреча может иметь серьезные последствия. «Они договорились о чем-то, что включает в себя транспортировку природного газа Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан», — сказал Брайза TRT World. А из Азербайджана через Турцию туркменский газ может попасть в Европу, добавил он.

«Это то, о чем никогда не договаривались раньше», — говорит Брайза, указывая на изменение настроений в тюркском мире. Отчасти из-за давления России, добавляет он, Туркменистан не решался присоединиться к Турции и Азербайджану в плане экспорта своего газа в Европу.

До недавней трехсторонней встречи в прошлом месяце, Турция, Казахстан и Азербайджан также встречались вместе с Грузией, кавказским государством и одним из государств-хозяев нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Во время этой встречи три тюркских государства обсудили важнейшие вопросы, например, способы транспортировки газа из тюркского мира в западные страны.

В связи с конфликтом в Украине и укрепляющимися связями между тюркскими государствами, Казахстан, как сообщается, проявляет интерес к транспортировке своей нефти в Европу по нероссийским маршрутам, таким как БТД.

Как и Туркменистан, Казахстан стремится укрепить каспийский переход как для транспортировки, так и для экспорта газа. «Наш президент [Касым-Жомарт Токаев] всегда подчеркивал, что пересечение Каспия по Среднему коридору [который простирается от Китая до Турции] является одним из наших национальных приоритетов», — сказал TRT World Абзал Сапарбекулы, бывший посол Казахстана в Турции.

«Мы крайне заинтересованы в получении доступа к рынкам Европейского Союза без участия России, через Азербайджан, через Турцию, нашего ключевого партнера в этом регионе», — говорит Жанибек Байдулла, управляющий партнер Центра стратегических инициатив, консалтинговой компании, работающей с различными энергетическими компаниями, включая государственные предприятия Казахстана.

Сейчас Турция становится «крупным энергетическим центром в регионе. И, конечно, Казахстан заинтересован в том, чтобы стать частью этого масштабного проекта», — сказал Байдулла в интервью TRT World.

В пятницу в Силиври, европейском районе Стамбула, Эрдоган торжественно открыл крупнейшее на континенте хранилище природного газа, что стало еще одним четким шагом Турции на пути к тому, чтобы стать газовым хабом для Запада.

Укрепление связей

За последние несколько недель состоялись не только две трехсторонние встречи по энергетике в Туркменистане и Казахстане, но и саммит Организации тюркских государств в Самарканде, что свидетельствует о тенденции укрепления связей между тюркоязычными странами, в число которых входят Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан.

В прошлом году Тюркский совет, основанный в 2009 году, изменил свое название на Организацию тюркских государств, сигнализируя о том, что политическая связь между Центральной Азией и Турцией укореняется и развивается, чтобы заново открыть свой исторический путь по Евразии.

Туркменистан был государством-наблюдателем в Организацию тюркских государств, как и Венгрия, центрально-европейская страна, которая недавно продемонстрировала готовность раскрыть свои тюркские корни.

Центральноазиатское государство также дало понять, что вскоре присоединится к политическому блоку, что свидетельствует о повышении значимости организации в Центральной Азии.

«Организация тюркских государств — это что-то вроде Организации Объединенных Наций для тюркского мира», — говорит Юлай Шамильоглу, профессор и заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Университета имени Назарбаева в Казахстане.

В 2006 году бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был первым политиком, предложившим создать Тюркский совет. Казахстан, как и Турция, уже давно является ярым защитником тюркского альянса.

Такие эксперты, как Шамильоглу, отмечают, что тюркское сотрудничество больше направлено на мирные программы интеграции, нежели на создание какой-либо угрозы для России. Все тюркские государства Центральной Азии являются бывшими советскими республиками, находившимися под властью Москвы.

«Этот союз и его деятельность не направлены против кого-либо. Напротив, речь идет о продвижении дружбы, интеграции, культурного обмена и экономического сотрудничества в тюркском мире», - сказал Шамильоглу в интервью TRT World.

Омер Коджаман, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, придерживается такого же мнения. «Мы очень молодая и добродушная организация», - говорит Коджаман в интервью TRT World.

«Мы делимся тем, что делаем, на нашем сайте и в социальных сетях. У нас нет секретных планов», — говорит Коджаман. Деятельность Организации Тюркских Государств будет направлена на обеспечение мира в регионе и экономическое развитие, а также окажет положительное влияние на стабилизацию ситуации в Афганистане, считает высокопоставленный сотрудник организации.

«Никто не должен бояться деятельности нашей организации», — говорит он. «Мы не выступаем против кого-либо, но никого и не боимся», — добавляет он.