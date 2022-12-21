ПОЛИТИКА
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В Баварии почтили память турок–жертв неонацистского террора
В Швандорфе почтили память турецкой семьи, сгоревшей заживо 34 года назад. Виновником поджога был 19-летний террорист. Это считается первым преступлением неонацистов в ФРГ, за которым последовала череда поджогов и других преступлений на почве ненависти в немецких городах. #Германия #ФРГ #Бавария #Швандорф #поджог #неонацисты #преступление
В Баварии почтили память турок–жертв неонацистского террора / Others
21 декабря 2022 г.
Истории
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