В Баварии почтили память турок–жертв неонацистского террора

В Швандорфе почтили память турецкой семьи, сгоревшей заживо 34 года назад. Виновником поджога был 19-летний террорист. Это считается первым преступлением неонацистов в ФРГ, за которым последовала череда поджогов и других преступлений на почве ненависти в немецких городах. #Германия #ФРГ #Бавария #Швандорф #поджог #неонацисты #преступление