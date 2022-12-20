ПОЛИТИКА
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На Гавайях более 30 человек пострадали из-за турбулентности во время полета
Не менее 11 человек получили серьезные травмы из-за турбулентности на Гавайях. У многих ушибы и порезы. Всего пострадавших более 30. Самолет Airbus A330 вошел в зону турбулентности за 30 минут до совершения посадки в Гонолулу. На борту находились 278 пассажиров и 10 членов экипажа. В соцсетях появилось видео из самолета после приземления. #trtнарусском #гавайи #самолет #турбулентность #трт #новости
самолет / Others
20 декабря 2022 г.
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