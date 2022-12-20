Аргентина встречает игроков национальной сборной во главе с Лионелем Месси

Сборная Аргентины прибыла на родину. Первым из самолета вышел капитан команды легедарный Лионель Месси с кубком в руках. Футболистов овациями встретили родные и журналисты. Спортсмены прошли по красной ковровой дорожке и на автобусе отправились в тренировочный центр. Чтобы отпраздновать триумф сборной, сегодняшний день в стране объявлен выходным. Заветный кубок вернулся аргентинцам спустя 36 лет. Для Месси он особый. Футболист выиграл все возможные награды и объявлен лучшим игроком Чемпионата мира 2022. #trtнарусском #аргентина #месси #кубокчемпиона #трт #новости #чм #сборная #фифа #shorts