Главный оператор атомных станций Франции Electricite de France (EDF) продлил на четыре месяца техническое обслуживание двух ядерных реакторов и предупредил, что в следующем году проведет длительный ремонт еще семи АЭС. Это еще больше увеличит нагрузку на энергосистему Европы в зимние месяцы, пишет Bloomberg.

Французские реакторы сейчас работают чуть более чем на 2/3 от оптимальной мощности, отмечает агентство. Это означает, что больше электроэнергии придется получать из газа — то есть сокращать запасы европейских хранилищ. В июле Россия прекратила поставки газа в страны Европы, не оплатившие топливо в рублях — среди таких, например, Финляндия, Латвия, Польша и Болгария.

Франция имеет самое большое количество ядерных реакторов в Европе — 56. Атомные станции вырабатывают около 70-75% электроэнергии страны, все они находятся в ведении EDF.

Но в этом году почти половину стареющего атомного парка пришлось остановить для технического обслуживания. АЭС пострадали от коррозии и летней жары. Эти меры резко сократили выработку электроэнергии, потому Франция превратилась из крупнейшего экспортера электроэнергии в Европе в ее импортера.

«‎‎Длительные остановки на французских АЭС сделали Европу еще более зависимой от природного газа во времена рекордных цен. Несмотря на то, что в последние недели EDF вернула в эксплуатацию многие заводы, ее стареющие АЭС, похоже, этой зимой будут работать намного ниже оптимальной мощности. Это может усугубить кризис энергоснабжения, который уже обошелся Европе в $1 трлн»‎, — пишет Bloomberg.

Ранее министр энергетики Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что EDF прилагает все усилия для возобновления работы всех ядерных реакторов этой зимой. Однако последние данные от компании показывают, что как минимум два реактора не будут запущены до начала весны, еще семь в следующем году будут остановлены на ремонт. Это в перспективе может грозить повторением летнего коллапса, когда Франция была вынуждена импортировать электроэнергию.

Французский сетевой оператор отметил риск потенциальной нехватки электроэнергии в холодные месяцы, поскольку потребность в отоплении растет, в то время как EDF продолжает ремонт станций.

От остановки АЭС пострадает и Великобритания

Необходимость в остановке станций возникла после того, как в конце 2021 года компания обнаружила коррозионные трещины на трубах системы охлаждения. В итоге ремонт понадобился 16 из 56 атомных реакторов. Технические работы уже завершены на 10 станциях, остаются еще шесть. EDF уже заявила, что рассматривает возможность полной замены труб системы охлаждения на оставшихся шести «чувствительных» реакторах в качестве превентивной меры.

Bloomberg уточняет: энергетические проблемы Франции означают сложности и для Великобритании: страна связана с континентальной Европой гигантскими кабелями и, как правило, может при необходимости подключаться к французским поставкам. «‎Возможные отключения электроэнергии во Франции ставят Британию в более опасное положение, особенно когда температура падает, а безветренная погода ограничивает энергию ветра, как это произошло в начале декабря»‎, — отмечают авторы издания.

Как ранее сообщал TRT на русском, при снижении температуры в ЕС и необходимости нарастить подачу тепла и электричества, существует значительный риск того, что потребителей во всем Евросоюзе попросят снизить спрос. При этом в некоторых странах весьма вероятным вариантом остаются локальные отключения электроэнергии — такой сценарий может грозить Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции.

Энергетический гигант EDF был национализирован правительством Макрона ранее в этом году. Согласно планам компании, к 2035 году EDF построит шесть новых реакторов на трех существующих АЭС.

Это часть программы президента Франции по увеличению доли ядерной энергетики для того, чтобы страна достигла углеродной нейтральности к 2050 году.