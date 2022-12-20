В мае 2023 года турецкая спутниковая компания Hello Space намерена запустить первый коммерческий мини-спутник İstanbul. Вывести его на орбиту планируется при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon9 от Илона Маска, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Всего же компания запустит 80 аналогичных объектов, они будут обеспечивать передачу данных в любую точку мира.

В январе 2022 года Турция уже запустила мини-спутник Grizu-263A, разработанный командой студентов из университета Бюлент Эджевит. Он также был запущен при помощи ракеты от SpaceX.

Grizu-263A фотографировал Землю и посылал кадры на станцию в Турции. Мини-спутник Istanbul, который планируется запустить в 2023 году, будет обеспечивать доступную спутниковую связь, уточняет «‎Анадолу»‎.

В разработке обоих объектов участвовал Музаффер Дуйсал. Вскоре после успешного запуска Grizu-263A он основал бюро Hello Space совместно с генеральным директором компании OBSS Зафером Шеном.

«Наши спутники помогут моментально передавать данные с сельскохозяйственных участков в регионах, где нет доступа к сети интернет, в нужную точку мира. Например, с помощью спутников мы сможем дистанционно считывать данные счетчиков электроэнергии в труднодоступных районах. Это также обеспечит доступ в интернет на судах посреди океана. Наша сфера охвата не будет ограничиваться Турцией, мы будем доступны даже в Африке и Австралии», — приводит «‎Анадолу»‎ слова Дуйсала.

На разработке спутника Istanbul команда Hello Space останавливаться не намерена: в октябре 2023 года бюро планирует завершить работу над вторым мини-спутником и наладить серийное производство — планируется выпускать 20-30 объектов одновременно.

Основатель команды Hello Space назвал проект мини-спутников стратегически важным для Турции, поскольку все данные остаются в стране.

«‎‎Мы строим наземную станцию в университете Анкары. Таким образом, данные будут передаваться на наземную станцию на территории Турции. Мы намерены превратиться в мирового лидера в производстве мини-спутников», — подчеркнул Дуйсал.