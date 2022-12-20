Евросоюз ищет способы преодолеть энергетический кризис: устанавливает потолок цен на газ, тратит миллиарды евро на субсидии и помощь жителям. Однако решение проблемы далеко от завершения. О том, что ждет экономику европейский стран — в материале TRT на русском.

Потолок повыше

ЕС столкнулся с риском энергетического кризиса еще в 2021 году. Восстановление экономики после пандемии привело к дисбалансу спроса и предложения, а холодная зима заставила нарастить потребление газа. В результате цены на топливо взлетели до $2000.

В марте этого года на фоне войны в Украине котировки выросли до $3900, что стало новым историческим максимумом. В декабре газ торговался на отметке $1300, но эксперты убеждены, что это временное явление: в регионе установилась теплая погода, но уже в период Рождества ожидается новая волна холодов.

Чтобы не допустить резких скачков цен, страны ЕС установили «потолок», который начнет действовать с 15 февраля следующего года. Он составит €180 за 1 МВт·ч или $1,9 тыс. за тысячу кубометров. Механизм работает при соблюдении двух условий: если цена на газ продержится в течение трех дней на уровне €180 и если разрыв с СПГ превысит €35.

«Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены на газ», — написал на своей странице в Twitter премьер Чехии Петр Фиала. — Таким образом, удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и компаниям».

Однако, по словам директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, установленный потолок не решит проблему, поскольку предельная цена вдвое превышает рыночную. «Сейчас газ продается гораздо дешевле. С моей точки зрения, это некая защита, но пока она ни на что не повлияет», — подчеркнул он.

Из-за роста цен на энергоносители Европа уже потеряла примерно $1 трлн, и это только начало кризиса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. Ситуация на рынке останется напряженной до 2026 года, пока США и Катар не нарастят мощности по импорту СПГ. До тех пор котировки на голубое топливо будут высокими.

К тому же в следующем году ЕС может столкнуться с дефицитом в 27 млрд кубометров топлива. Это произойдет, если Россия полностью прекратит поставки, а Китай восстановит потребление газа после пандемии, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Еврокомиссия потребовала к 1 февраля заполнить хранилища не менее чем на 45%, чтобы избежать их истощения к концу отопительного сезона.

«Частично выпадающие объемы будут компенсированы импортом СПГ из США, Австралии, Катара, увеличивается внутреннее производство газа в самой Европе, наращивает объемы трубопроводного сырья Норвегия. Но дефицит все равно останется. Именно поэтому европейские государства в спешном порядке снова открывают угольные станции, пытаются расконсервировать АЭС, работают над увеличением производства энергии за счет возобновляемых источников», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Энергокризис будет продолжаться: если в 2022 году ЕС еще мог в первой половине года заполнять хранилища российским газом, то в следующем году такой перспективы нет. А значит, на компенсацию расходов бизнеса и населения на выросшие тарифы снова придется направлять дополнительные средства – их потребуется явно больше 1 трлн долларов.

Туманные перспективы

Даже если война в Украине завершится в ближайшее время, то это не решит энергетическую проблему, говорит Солодков: «Если подвижки и будут, то небольшие. «Газпром» использует газ как политическое средство, а подобное давление никому не нужно. Страны ЕС решительно настроены минимизировать эти поставки».

Стоимость электроэнергии в Европе поставила под угрозу экономику еврозоны. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 году - до 6,3%. Кроме того, по новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Однако ожидания на 2023 год ухудшены до 0,5% с 0,9%.

«Европейский союз вошел в рецессию, это уже признается и чиновниками, и финансовыми властями ЕС. Так что о росте ВВП речь идти не может: инфляция на высоких уровнях, ставка ЕЦБ выросла, что приведет к стагнации экономики, бизнес массово релоцируется в США из-за высоких затрат на энергию и т.д. Если рост и будет, то в пределах статистической погрешности – до 1%», — считает Деев.

Он предположил, что больше всего кризис будет ощущаться в государствах, где инфляция перешагнула рубеж в 10% – Германия, Великобритания, а также страны Балтии (Латвия, Эстония, Литва) – там инфляция выше 20%.

«Наиболее уязвимы при нехватке газа сектора экономики те, кто много его потребляют. Это, в частности, электроэнергетика, коммунально-бытовая сфера, химическая промышленность, металлургия. Соответственно, больше пострадать могут страны, в которых данные сферы занимают высокую долю в хозяйстве. Но вместе с тем, в рамках ЕС возможно целенаправленное перераспределения энергоресурсов для нивелирования резких различий в спросе и предложении различных стран», — перечислил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Перспективы в разных странах значительно различаются: от катастрофических экономических потерь в Украине до резкого сокращения экономики в России и воздействия на страны вторичных эффектов войны по каналам сырьевых товаров, торговли и финансов, отметила член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвест советник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова. Общее состояние экономики, высокая инфляция, проблемы с энергоресурсами, нехватка их в огромных объемах — все это негативно повлияет на ВВП.