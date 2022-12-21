Сборную Аргентины эвакуировали на вертолетах из многомиллионной толпы фанатов

Около 4 миллионов аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы встретить национальную команду, но вместо этого перекрыли все дороги. Автобус со сборной Аргентины не смог продолжить движение. Поэтому футболистов пересадили на вертолеты. 20 декабря был объявлен в Аргентине национальным праздником. Сборная завоевала титул чемпионов FIFA впервые за 36 лет. #trtнарусском #аргентина #ЧМ2022 #футбол #FIFA2022 #чемпионFIFA2022 #чемпионЧМ2022 #вертолет #чм2022 #победа #трт #новости