«Прежде всего — человек, а затем — общество и государство»

Все послание было адресовано социальным смыслам развития Узбекистана, повышению уровня жизни граждан, развитию интеллектуального и экономического потенциала страны.

Мирзиёев обратил внимание на важность повышения качества образования, назвав это «единственно правильным путем развития Нового Узбекистана». Он сообщил, что в этом году численность населения страны превысила 36 млн, ежегодный прирост составляет около 900 тыс. человек, сказал президент.

«Одна из наших основных задач в 2023 году — повышение качества школьного образования и авторитета учителей в обществе, улучшение условий их труда и жизни. Считаю, что настало время закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что в следующем году будет построено 70 новых школ, 460 учебных заведений — расширено. Начнется строительство 100 школ с участием частных инвестиций, в ближайшие пять лет количество таких школ достигнет 1 тысячи. Мирзиёев назвал приближающийся 2023 год «Годом заботы о человеке и качественного образования».

Узбекистан намерен привлечь $ 30 млрд инвестиций

В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт страны впервые превысил $ 80 млрд, отметил глава государства. «Только в этом году в нашу экономику было привлечено $ 8 млрд прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг $ 19 млрд… В следующем году будет привлечено около $ 30 млрд инвестиций, из которых $ 25 млрд — частные инвестиции. В том числе запустим свыше 300 проектов общей стоимостью $ 8 млрд, начнем реализацию 40 новых крупных проектов», — рассказал Мирзиёев.

Он отметил результаты стартовавшей в этому году программы «Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции».

«За один год около 2 тыс. предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки. В следующем году практика компенсации экспортерам транспортных и иных расходов будет продолжена», — сказал президент.

Он «напомнил, что экономисты предлагают перейти на свободные рыночные отношения в энергетическом секторе и назвал это «правильным путем». «Однако мы должны учитывать реальный доход на душу населения, социальную защищенность людей и осуществлять реформы в сфере взвешенно и поэтапно», — сказал президент.

Он также сообщил, что в планах значительное расширение использования мини-станций, работающих от возобновляемых источников энергии, а установка солнечных батарей и коллекторов горячей воды станет обязательной для всех бюджетных организаций.

«В результате в ближайшие пять лет здания государственных и бюджетных организаций будут полностью, на 100 % переведены на потребление «зеленой» электроэнергии», — сообщил президент.

Мирзиёев призвал общество консолидироваться для укрепления межнациональной дружбы

Независимо от национальности, языка и вероисповедания, каждый гражданин, считающий Узбекистан своей Родиной и вносящий вклад в его развитие, будет пользоваться уважением со стороны государства и общества, отметил президент республики.

«Мы мобилизуем все наши силы и возможности для дальнейшего укрепления атмосферы межнациональной дружбы, согласия между религиозными конфессиями и социальной терпимости», — отметил он.

Мирзиёев также напомнил и об опасностях, которые не обходят стороной мирное существование государства.

«Такие опасности, как радикализм, экстремизм, терроризм, торговля людьми и наркомания, которые растут во всем мире, к сожалению, не обходят стороной и нашу страну. Но, повторяю, допустимо ли, чтобы на нашей земле, которая взрастила таких великих улемов, ставших наставниками всей мусульманской уммы, как Имам Бухари, Имам Тирмизи, Имам Матуриди, были сбившиеся с верного пути, приверженцы идей радикализма и экстремизма?», — заявил президент, отметив, что государство всячески будет противостоять этим деструктивным явлениям.