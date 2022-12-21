Россия начнет оборудовать боевые самолеты армии Беларуси для доставки боеприпасов с ядерной частью. Таким образом Москва копирует действия США, которые аналогично тренируют пилотов из неядерных стран-членов НАТО. Об этом пишет российская газета «‎Коммерсант»‎, ссылаясь на заявление МИД РФ и слова президентов России и Беларуси.

Издание напоминает: на встрече в Минске 19 декабря Владимир Путин заявил о подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые могут быть переоборудованы «для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью». Это подразумевает возможность доставлять ядерные боеприпасы.

«Такая форма сотрудничества — не наше изобретение. США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий», — уточнил Путин.

«‎Коммерсант»‎ отмечает: ранее РФ неоднократно обвиняла США и их союзников по НАТО в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По этому соглашению — которое США и СССР, а затем и РФ, ратифицировали еще в 1970-е годы — ядерные державы обязуются не передавать ни прямо, ни косвенно ядерное оружие неядерным государствам, а последние обязуются не принимать такое оружие.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее говорил, что страны НАТО игнорируют положения ДНЯО в ходе «совместных ядерных миссий» альянса, где пилоты ВВС неядерных стран-участниц Североатлантического блока активно обучаются навыкам обращения и применения ядерных вооружений.

Газета также приводит слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала такие меры Москвы и Минска неизбежной реакцией на практики «совместных ядерных миссий» НАТО. Она отметила: «все громче звучат призывы» расширить системы «складирования» ядерных бомб в Европе. По ее словам, «‎антироссийский характер данной деятельности не скрывается».

Впервые запрос о переоборудовании белорусских ВВС и обучении экипажей работе с ядерными боеприпасами прозвучал в июне. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил Путину, что его «‎‎очень беспокоят полеты самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки» и попросил подготовить «‎зеркальные меры»‎.

Как ранее сообщалTRT на русском, в мае 2022 года российские военные в Калининградской области отрепетировали ядерный удар по Европе расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».