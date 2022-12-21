Турция негативно оценила решение Швеции не выдавать террориста FETÖ

Анкара недовольна отказом шведского суда экстрадировать Бюлента Кенеша, который, прикрываясь профессией журналиста, был одним из идейных вдохновителей попытки государственного переворота, предпринятой FETÖ в 2016-м году. Выдача террористов — ключевое требование Турции для ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. В решении Верховного суда Швеции говорится, что подозреваемый Бюлент Кенеш не приговорен к тюремному заключению, а значит не может быть выслан из страны. #trtнарусском #турция #швеция #FETÖ #трт #новости