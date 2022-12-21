Американским чиновникам запретят использовать TikTok на устройствах, выпущенных федеральным правительством. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект закона о расходах на предстоящий финансовый год, опубликованный 21 декабря.

Ожидается, что в ближайшие дни Белый дом согласует проект бюджета и меры о запрете TikTok станут законом.

Хотя китайская соцсеть уже запрещена на многих устройствах федерального правительства, новый законопроект распространит меру на все мобильные устройства чиновников. Это, как прогнозируют эксперты, нанесет удар по репутации TikTok в США, где приложением пользуются свыше 100 млн пользователей в месяц.

Помимо этого Вашингтон планирует расширить меры противодействия китайской соцсети и обсудить этот вопрос со своими союзниками, заявил 21 декабря руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Он уточнил, что сотрудникам его ведомства уже запрещено иметь это приложение на служебных телефонах.

«Мы ведем диалог на эту тему скорее не с КНР, а с союзниками и партнерами по всему миру и с американским народом‎»‎, — отметил Прайс.

По его словам, Вашингтон планирует проинформировать заинтересованные стороны по всему миру, партнеров, союзников о «‎потенциальных угрозах, которые могут быть связаны с технологией, особенно, если она принадлежит иностранному владельцу»‎.

При этом спикер Госдепа назвал КНР «‎‎соперником, противником, использующим, как известно, сведения об американских гражданах в неблаговидных целях»‎.

Как уточняет портал NPR, запрет не коснется обычных пользователей TikTok, использующих приложение на мобильных устройствах. Белый дом, Пентагон, Министерство внутренней безопасности и Госдеп уже запретили своим сотрудникам иметь TikTok на служебных устройствах, поэтому этот запрет просто распространяет правило на всех государственных служащих США.

Аналогичные меры уже действуют на уровне штатов, теперь же их планируют расширить на федеральный уровень.