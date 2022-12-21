Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе обвинительный приговор ультраправому политику Франции Эрику Земмуру за антимусульманские комментарии. Об этом пишет Politico со ссылкой на постановление страсбургского суда.

В 2017 году Земмур был осужден во Франции за «разжигание дискриминации и религиозной ненависти» из-за его заявлений, направленных против французской мусульманской общины, уточняет издание.

В прямом эфире французского телешоу «C à Vous» в сентябре 2016 года политик и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года заявил: Франция стала свидетелем «вторжения» мусульман, выразив озабоченность по поводу «бесчисленного количества районов, где многие молодые женщины покрывают голову». Земмур отметил: французские мусульмане «должны сделать выбор между исламом и Францией — если они французы, они должны отказаться от своей религии».

После этого Парижский уголовный суд осудил политика за «подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию в отношении какой-либо группы на основании их происхождения или религиозной принадлежности». Земмуру был назначен штраф в размере €5 тыс. После первой апелляции сумму уменьшили до €3 тыс.

Затем Земмур подал вторую апелляцию, требуя отменить приговор. По его словам, действия Парижского суда нарушают его право на свободу слова. Однако решением от 21 декабря 2022 года ЕСПЧ оставил приговор в силе. «Суд постановил, что вмешательство в право заявителя на свободу выражения мнений было необходимо в демократическом обществе для защиты прав других лиц, которые были поставлены под угрозу», — говорится в заявлении суда.

Заявления Земмура «содержали уничижительные и дискриминационные утверждения, которые могут усугубить раскол между французами и мусульманским сообществом в целом», — отметил суд.

Это не единственное высказывание политика, за которое его осудили. 17 января 2022 года Земмура приговорили к штрафу в €10 тыс. за то, что в сентябре 2020 года в эфире CNews он назвал несовершеннолетних иммигрантов «ворами, убийцами и насильниками».

Как ранее сообщал TRT на русском, в августе 2022 года ООН назвала закон Франции о запрете носить хиджабы в школах нарушающим права человека.

Решение ООН было принято в ответ на жалобу, полученную в 2016 году от француженки 1977 года рождения, которая предпочла скрыть свое имя. Женщина принимала участие в профессиональном тренинге в 2010 году, прошла собеседование и сдала тест. Однако директор школы Ланжевин Валлон на юго-востоке Парижа отказался допустить ее до занятий из-за запрета на ношение религиозной символики в учебных заведениях.