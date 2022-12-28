Год 2022. Каким он войдет в историю

Уходящий год не принес передышки после пандемии. Стоило коронавирусу отступить, началась война в Украине. А вместе с ней огромный поток беженцев устремился в Европу. Беспорядки в Казахстане и Иране, изоляция России и смерть королевы Елизаветы II. Но, несмотря на войны и лишения, людей на Земле становится больше. В 2022 году родился 8-миллиардный человек. #trtнарусском #2022 #итогигода #история #трт #новости