Украинские военные начали продвижение на Луганском направлении

Украинские войска медленно приближаются к Кременной, ключевому городу в Донбассе. Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Он считает, что замерзшая земля хоть и помогает передвижению войск, контрнаступление не будет быстрым и легким. В то же время, по его словам, регион уже находится на грани гуманитарной катастрофы #trtнарусском #луганскаяобласть #кременная #всу #трт #новости