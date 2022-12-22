ПОЛИТИКА
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Украинские военные начали продвижение на Луганском направлении
Украинские войска медленно приближаются к Кременной, ключевому городу в Донбассе. Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Он считает, что замерзшая земля хоть и помогает передвижению войск, контрнаступление не будет быстрым и легким. В то же время, по его словам, регион уже находится на грани гуманитарной катастрофы #trtнарусском #луганскаяобласть #кременная #всу #трт #новости
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22 декабря 2022 г.
Истории
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