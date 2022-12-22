Обсуждения в Совете Безопасности ООН относительно Лачинского коридора предоставили Азербайджану еще одну платформу для выражения «законных опасений» по поводу незаконной добычи ресурсов в Карабахском экономическом районе. Об этом 21 декабря заявил МИД республики.

«Несмотря на очевидные попытки Армении использовать этот институт в целях манипулятивной кампании против Азербайджана, обсуждения в Совете Безопасности ООН предоставили Азербайджану еще одну площадку для выражения законных опасений, включая преднамеренные, непрерывные и неисправленные нарушения Арменией своих обязательств, взятых в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и дает возможность информировать об этом более широкую международную общественность», — говорится в заявлении министерства.

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе заседания отверг все утверждения Армении о закрытии Лачинского коридора и введении блокады жителей Армении, а также все инсинуации Еревана о «гуманитарной катастрофе» в регионе. В заявлении МИД республики также подчеркивалось, что ни Азербайджан, ни протестующие активисты в этом районе не блокировали коридор.

«Режим движения граждан, товаров и транспортных средств по коридору остается без изменений, миротворцы продолжают выполнять свои обязанности по регулированию движения по дороге. На видеоматериалах, размещенных в социальных сетях, видно беспрепятственное прохождение различных видов транспортных средств, в том числе машин скорой помощи и гуманитарных конвоев», — заявил Яшар Алиев перед Совбезом.

В заявлении МИД также отмечается: утверждения о предполагаемых гуманитарных последствиях были сфальсифицированы, колонны, принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК), проходили по коридору «беспрепятственно» в течение последних нескольких дней.

МИД также уточнил: представитель Азербайджана подтвердил, что экологи и представители НПО начали демонстрации в Лачинском коридоре после того, как им «сильно воспрепятствовали явно заранее организованные действия группы лиц».

«Незаконная эксплуатация природных ресурсов, которая недопустима в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и соответствующими международными документами, осуществляется с полным игнорированием соответствующих технических стандартов, связанных с окружающей средой, нанося обширный и во многих отношениях необратимый ущерб экосистеме», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили: 3 и 7 декабря прошли встречи между структурами Азербайджана и командованием российского миротворческого контингента, чтобы определить условия мониторинга азербайджанскими специалистами экологических последствий незаконной эксплуатации месторождений Гызылбулаг и Демирли.

МИД республики также призвало государства «соблюдать свои обязательства по Уставу ООН и международному праву и воздерживаться от любых заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ».

«Мы повторяем наш призыв к международному сообществу убедить Армению ответить взаимностью на предложение Азербайджана, прекратить политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий и добросовестно начать прямые переговоры для поиска мирного дипломатического решения всех вопросов. касающихся межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

Лачинский коридор — с октября 2020 года единственная трасса, связывающая Армению с Карабахским экономическим регионом Азербайджана. По итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Армении, дорога находится под контролем российских миротворцев.

Ситуация в коридоре обострилась 12 декабря, когда группа экоактивистов Азербайджана вместе с журналистами прибыла на трассу Ханкенди-Шуша и начала митинг.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на членов парламента Азербайджана и опрошенных экспертов, Баку не видит причин для эскалации конфликта с Ереваном, текущая блокировка Лачинского коридора вызвана требованиями экологов прекратить незаконную работу рудников в Карабахе. Депутат парламента страны Расим Мусабеков уточнил: конфликт легко может быть разрешен, если армянская сторона прекратит работу Дрмбонского горнообогатительного комбината.

Возможное разрешение ситуации, как считают опрошенные TRT на русском эксперты, — введение на трассе режима КПП, чтобы Азербайджан знал, какие грузы идут по Лачинскому коридору.