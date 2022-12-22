В Анталье прошел II фестиваль российского кино «Шесть премьер», организованный при поддержке правительства Москвы. Как и следует из названия проекта, зрителям показали шесть современных российских фильмов: «Храм» Рауфа Кубаева, «Накануне» Алисы Ерохиной, «Наша зима» Степана Бурнашева, «Один настоящий день» Георгия Шенгелия, «Плакать нельзя» Натальи Назаровой, «На выдохе» Рината Махмудова.

Помимо этого организаторы представили панораму студии «Союзмультфильм», созданной к 110-летию российской анимации. Основная цель фестиваля - знакомство с российской культурой и русским языком через современное кино.

Помимо премьерных показов в Анталье также состоялся круглый стол на тему «Механизмы сохранения и популяризации русского языка и культуры за рубежом в новых реалиях». В дискуссии участвовали заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, а также известные российские деятели культуры, представители турецких общественных организаций и СМИ.

Первый фестиваль «‎Шесть премьер»‎ проходил с 19 по 21 октября 2021 года, также в Анталье.

В марте 2022 года в Санкт-Петербурге прошли ежегодные Дни турецкого кино, в рамках которых были показаны фильмы турецких режиссеров Али Бильгин и Бедран Гюзель.