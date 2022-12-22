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Зеленский Конгрессу США: Помощь Украине – не благотворительность
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США. Это его первый зарубежный визит с начала полномасштабной войны в Украине. Ранее в Конгресс США внесли новый законопроект на 2023 год о выделении $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО. #trtнарусском #украина #сша #зеленский #конгрессСША #Капитолий #поддержка #трт #новости
Зеленский Конгрессу США: Помощь Украине – не благотворительность / Others
22 декабря 2022 г.
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