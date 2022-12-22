ПОЛИТИКА
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Из Бахмута вывозят оставшихся под обстрелами детей
В Бахмуте продолжается эвакуация мирного населения. Город покинули 90% жителей. Но в подвалах еще остаются семьи с детьми. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сейчас в Донецкой области, в том числе и в Бахмуте, остались 200 тыс. жителей. Десятая часть из них – это дети. Бахмут в последние месяцы стал самой горячей точкой войны, которую Россия развязала против Украины. #trtнарусском #бахмут #дети #эвакуация #украина #трт #новости
дети / Others
22 декабря 2022 г.
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