Церкви Германии отказываются от отопления из-за высоких счетов

Немецкие церкви решили отключить отопление или уменьшить температуру до 12 C° на фоне рекордного роста цен на отопление из-за энергетического кризиса в стране. Прихожанам предлагают одеяла и подушки с подогревом во время месс. #trtнарусском #германия #берлин #церковь #отопление #цены #кризис #ограничения #трт #новости