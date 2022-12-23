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Церкви Германии отказываются от отопления из-за высоких счетов
Немецкие церкви решили отключить отопление или уменьшить температуру до 12 C° на фоне рекордного роста цен на отопление из-за энергетического кризиса в стране. Прихожанам предлагают одеяла и подушки с подогревом во время месс. #trtнарусском #германия #берлин #церковь #отопление #цены #кризис #ограничения #трт #новости
Церкви Германии отказываются от отопления из-за высоких счетов / Others
23 декабря 2022 г.
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