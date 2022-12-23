Уже в начале 2023 года Россия может сократить добычу нефти на 500-700 тыс. баррелей в сутки, 23 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Это вызвано тем, что Москва запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые в контрактах потребуют соблюдения потолка цен.

«Мы готовы идти на частичное понижение добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тыс. барр. в сутки. Это для нас примерно 5–7%», — уточнил политик. По его оценке, это незначительный объем, но «такие риски существуют».

Несмотря на усилия Европы по сокращению зависимости от российской нефти и газа, «‎‎экспорт энергоносителей из России пользуется спросом во всем мире» и Москва диверсифицирует своих покупателей, подчеркнул вице-премьер.

Европейский союз, страны G7 и Австралия 5 декабря ввели верхний предел цены на российскую нефть — он составил $60 долларов за баррель, но может быть пересмотрен уже в январе. Помимо этого в тот же день вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

К этой мере присоединились также США, Великобритания и Япония. С 5 февраля 2023 года вступит в силу ограничение цен на нефтепродукты, но верхний ценовой порог пока не установлен.

Россия готовит ответные меры, подчеркнул Новак.

«Мы считаем, что в текущей ситуации можно даже рисковать снижением производства, а не руководствоваться политикой продаж в отношении ценовых потолков. Сегодня это $60, завтра может быть что угодно, и попадание в зависимость от каких-то принятых решений недружественными странами для нас неприемлемо»‎, — пояснил вице-премьер.

Он также высоко оценил работу картеля ОПЕК+, который неформально возглавляют Россия и Саудовская Аравия. По словам Новака, цена на нефть, благодаря действиям картеля, вероятно, останется в текущем диапазоне $70-100 за баррель в следующем году, если не возникнут непредвиденные события.

Как пишет РБК, по итогам этого года добыча нефти в России увеличится на 2%, до 535 млн т, а нефтепереработка — на 5%. В сфере газа результаты куда скромнее: добыча голубого топлива по сравнению с 2021 годом сократится на 18–20% — до 671 млрд куб. м. Из них почти 80% (470 млрд куб. м) будет направлено на внутренний рынок, уточнил вице-премьер.

По данным российской газеты «Ведомости», Россия планирует запретить продажу нефти странам, присоединившимся к потолку цен, либо если в контракте установлен верхний потолок в $60 за баррель.

В середине декабря ЕС согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля и поначалу не будет распространяться на внебиржевые сделки.

Как ранее сообщалTRT на русском, из-за введенных санкций и удешевления российской нефти, доллар и евро в последние недели сильно укрепились по отношению к рублю. Рост составил около 10% — это произошло впервые с мая этого года.