Сенат единогласно поддержал план использования некоторых конфискованных российских активов для помощи Украине в ее войне с Россией. Об этом пишет газета Washington Post.

В середине июня Минюст США сообщил: Вашингтон и его союзники заморозили активы российских олигархов на сумму более $30 млрд. Также заморожены активы ЦБ РФ на сумму свыше $300 млрд. Но, как уточнили законодатели Сената, законодательство США ограничивает использование денег из этих активов.

Согласно предлагаемым поправкам, которые будут внесены в проект бюджета на 2023 фискальный год, средства российских олигархов из санкционных списков США будут переданы Госдепартаменту. Внешнеполитическое ведомство будет отвечать за распределение этих средств в качестве помощи другим государствам.

«Эта поправка позволит министерству юстиции через Госсекретаря США передавать доходы от арестованных активов олигархов или других подсанкционных организаций народу Украины», — заявил 22 декабря сенатор Линдси Грэм. — «Это станет находкой для многострадального народа Украины. Это будет облегчением для американского налогоплательщика. Это будет плохой день для олигархов».

Весь законопроект о финансировании, который включает дополнительную помощь Украине в военное время на сумму $44,9 млрд, 22 декабря был направлен в Палату представителей, где, как ожидается, он будет принят в качестве закона.

Поправка об изъятии средств была внесена вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинский лидер выступил перед Конгрессом и выразил надежду, что парламентарии продолжат поддерживать Киев на двухпартийной основе — с января большинство в Палате представителей получат республиканцы.

Какие еще страны заморозили активы

Еще 2 марта президент США Джо Байден заявил о создании при Минюсте США специальной рабочей группы для «расследования преступлений российских олигархов».

«Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», — уточнил Байден.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян. При этом потери Украины от конфликта еврочиновница оценила в €600 млрд.

Wall Street Journal уточняет, что по действующему законодательству ЕС не может направить замороженные активы напрямую Украине из-за принципа международного государственного иммунитета. Его нарушение будет опасным прецедентом, цитирует издание неназванных чиновников.

В середине октября немецкие СМИ сообщили, что ФРГ заморозила российские активы на сумму более $5 млрд. Правительство Германии уточнило: около $2,3 млрд из этой суммы— это замороженные средства в немецких банках. Кроме того, заморожены «движимые активы» на сумму почти $1,17 млрд.

19 декабря Канада объявила, что начнет арест примерно $26 млн у Granite Capital Holdings Ltd — фирмы, принадлежащей находящемуся под санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Министр финансов страны Христя Фриланд пояснила: российские олигархи были причастны к «незаконному вторжению в Украину», и Канада «не будет убежищем для их нечестно нажитых доходов».