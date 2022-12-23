Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных управлять зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства сообщает Politico.

По данным издания, подготовку планируется проводить на военной базе в Форт-Силле, расположенной в штате Оклахома — там находится большинство инструкторов и сложных тренажеров. До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) тренировались только на американских военных объектах в Европе, в частности, на базах в ФРГ.

Собеседники Politico подчеркнули: США не передадут Украине ЗРК Patriot до тех пор, пока украинские военные не завершат обучение работе с этим типом вооружений. Это может занять еще несколько месяцев.

По словам чиновников, которых цитирует издание, Вашингтон планирует отправить Киеву Patriot напрямую с американских складов, а не из запасов стран-союзников в Европе или на Ближнем Востоке.

Поставка ЗРК была в центре обсуждения во время встречи президентов США и Украины в Вашингтоне 21 декабря. Patriot — только часть масштабного пакета помощи Киеву общей суммой в $1,85 млрд. В комплект также войдут дополнительные боеприпасы, минометы и комплекты наведения для авиационных боеприпасов.

Президент США Джо Байден также не исключил, что Вашингтон поставит Киеву дополнительную партию Patriot. Но, как отмечает Politico, Белый дом уклоняется от предоставления Украине оружия большей дальности, поскольку боится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. В Киеве же утверждают, что это оружие нужно ВСУ, чтобы поддерживать темп боя.

21 декабря Байден уточнил: отправка американских ЗРК Patriot не обострит ситуацию на поле боя, поскольку это оборонительная система, которая будет использоваться для сбивания российских ракет.

«Это не эскалация, это оборона», — подчеркнул американский лидер. Президент России Владимир Путин в ответ на это 22 декабрязаявил: войска РФ «пощелкают» американские системы ПВО, которые Вашингтон пообещал поставить Украине. По словам Путина, Patriot работает не так эффективно, как российские С-300.

Как ранее сообщал TRT на русском, США намерены существенно расширить программу подготовки украинских военнослужащих в 2023 году.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 15 декабря уточнил: Вашингтон планирует проводить общевойсковые учения ВСУ на американских военных базах в ФРГ. По новому плану в них будут принимать участие около 500 украинских военных в месяц.