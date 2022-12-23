Американский гигант по производству электромобилей Tesla может вскоре расширить свою деятельность в Турции и открыть штаб-квартиру в Стамбуле. Об этом пишет турецкий портал Electrec, посвященный автомобилям.

По его данным, Tesla открыла найм сотрудников в Турции, офис для вакансий расположен в стамбульском районе Бешикташ. Компания, в частности, ищет консультантов по запчастям, по обслуживанию, специалистов по продажам и техников по автомобильной механике для своей штаб-квартиры.

Запуск Tesla в Турции обсуждается с 2018 года. В январе компания назначила Кемаля Гечера главой филиала в стране, в июне 2019 года начала установку зарядных станций в Турции.

По данным газеты Cumhuriyet, компания Илона Маска планирует официально привезти в Турцию многие автомобили серии «Модель», а также установит станции быстрой зарядки для этих автомобилей.

У Tesla уже есть филиалы в Иордании и Израиле, Турция станет третьей страной в этом регионе, где будет официальная штаб-квартира компании.

Турция в последние годы стала мировым центром автопроизводства: в стране открыли филиалы автомобильные гиганты Форд, Тойота, Мерседес. По данным портала Trading Economics, в Турции производится более 1 млн автомобилей в год.

Как сообщалTRT World, турецкое правительство особенно заинтересовано в электромобилях. В 2017 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал планы по производству электромобилей внутри страны. Завод турецкой автомобильной группы совместного предприятия (TOGG) запустил их производство в октябре прошлого года.