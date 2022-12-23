Глобальная экономика неизбежно впадет в рецессию в течение года, уверены аналитики. Центробанки разных стран повышают процентную ставку в попытке обуздать рекордную инфляцию. Цены на энергоносители несколько раз за год обновляли исторические максимумы, а мировые акции и облигации потеряли рекордную сумму в $36 триллионов. Что ждет мир в ближайшее время, разбирался TRT на русском.

Трудный год

Экономисты агентства Bloomberg прогнозируют: следующий год станет худшим за 30 лет. Рост мирового ВВП составит всего 2,4%. Мрачная перспектива вполне правдоподобна, а значит, причины этому стоит искать в 2022-м.

Одним из главных событий мировых рынков стала рекордная инфляция, борьба с нею со стороны регуляторов и рост ставок. В ноябре цены в США выросли на 7,1% в годовом выражении. Там к такому не привыкли. Последнее десятилетие этот показатель не превышал и двух процентов. В Еврозоне ситуация еще хуже — в октябре потребительские цены прибавили 10,7%. Например, в Германии годовая инфляция достигла 70-летнего пика, резко ускорившись до 11%, в странах Балтии — до 22%.

На фоне войны в Украине газ в Европе весь год торговался выше $1000 за тысячу кубометров. Из-за чего, по подсчетам агентства Bloomberg, ЕС потерял около триллиона долларов. Энергетический кризис также сопровождался массовым возвратом к ископаемому топливу, в частности, к углю.

Нехватка энергоресурсов внесла свой вклад в увеличение цен в мире, объясняет главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман: «В результате появился ещё один мощнейший фактор давления на курсы акций. Это беспрецедентное по силе и темпам ужесточение денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, и прежде всего ФРС США.

Значительное неуклонное повышение процентных ставок подрывает возможности производства, инвестиций, спрос на товары и ценные бумаги, выручку и прибыльность корпораций. Всё это мощно давит на фондовые индексы».

Указанный комплекс факторов весь год приводил к нисходящему тренду основных фондовых индексов. Индикатор рынка – S&P 500 – с рубежей 4800 пунктов в начале года опустился к 3800 пунктов, то есть на 20%.

Так, на фоне опасений инвесторов общего замедления экономики и удорожания кредитов, капитализации компании Tesla упала более чем на 55% с начала года. Вместе с тем Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta Platforms суммарно лишились $3,7 трлн рыночной стоимости.

«Самыми пострадавшими в этом году стали бумаги ИТ-гигантов, которые сократились в стоимости практически в два раза, и криптовалюты, одновременно стремительно подешевевшие и потерявшие доверие инвесторов», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Одним из факторов, определивших судьбу рынка крипты, стало банкротство второй по величине биржи FTX. Это вызвало цепную реакцию. Разорились американская биржа BlockFi и австралийская Digital Surge. Свернуть бизнес намерены в руководстве Genesis. Вместе с тем биткоин обвалился ниже $16 тысяч, что стало самым низким показателем за два года.

Туманные перспективы

В 2023-м главным риском становится перспектива глобальной рецессии, так как на фоне роста ставок и энергокризиса замедление экономик развитых стран мира неизбежно. Вероятно, что уже в первой половине года негативные тенденции проявятся в экономиках Евросоюза и США.

«Практически все указанные драйверы будут действовать и в следующем году, — констатирует Гойхман. — Но их сила будет сокращаться, поскольку основной удар принял на себя год уходящий. Жесткость центробанков постепенно будет снижаться, по мере происходящего ослабления инфляции. Сглаживается и энергетический кризис: цена топлива постепенно снижается. Но, вероятно, обострятся проявления рецессии, в которую ряд стран могут войти в 2023 году. Поэтому, по крайней мере, в первой половине года давление на фондовый рынок продолжится».

По его словам, преимущество получат компании, которые выступают бенефициарами происходящих процессов. В частности: банковская и страховая сферы, выигрывающие от повышения ставок и увеличения рисков. Производители вооружений и в целом продукции военного назначения. В выигрыше останется потребительский сектор с постоянно востребованными в любой ситуации товарами.

«Сейчас сложно строить какие-либо прогнозы, так как ситуация меняется стремительно, и может возникнуть много факторов, о которых мы пока не знаем, — отмечает Деев. — Но наверняка стоит ожидать, что лучше остальных будут чувствовать себя компании добывающего сектора (нефть, газ, уголь, металлы), поскольку оснований ожидать снижения цен на это сырье не просматривается в среднесрочной перспективе».

В 2022-м устойчивость уже показали холдинговая компания газо- и электроснабжения со штаб-квартирой в Атланте Southern, акции которой выросли на 9,8%. При этом акции горнодобывающей компании Adaro Minerals Indonesia оказались лучшими в мире, продемонстрировав рост на 1595%. Это объясняется резким повышением цен на уголь.

«Мир близок к глобальной рецессии, — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – И тут, наверное, многие оглядываются на Китай. Если у него успешно пройдет снятие ковид-ограничений, не будет таких тотальных локдаунов, тогда они могут вытянуть мировую экономику за счет собственных темпов роста. В противном случае, нас ждет непродолжительный, но глобальный спад».

Сильный удар

Российская экономика сейчас частично отрезана от западного мира, но это не значит, что общемировой тренд ее не коснется. Во время любой рецессии снижается потребность в потреблении энергоресурсов, а 80% российского экспорта приходится на сырьевые товары. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) посчитали, что в 2022-м — российская экономика упадет на 3%, годом позже — на 2%, а в 2024-м — выйдет на траекторию роста в 1,5% ВВП.

«Дополнительный негатив вносят масштабные санкции, сокращение экспорта углеводородов, уход с рынка иностранных компаний, мобилизация и прочее. В следующем году влияние данных процессов продолжится. Оно выразится в снижении ВВП на 2-4%, доходов населения, нарастании дефицита бюджета, ослаблении валюты, уменьшении ассортимента и качества товаров на производственном и потребительском рынке», — перечисли Гойхман.

Однако эксперт не ожидает массовой безработицы в стране: «Она не превысит 4-5%. Численность претендентов на рабочие места относительно уменьшается из-за мобилизации и выезда людей за границу, оттока трудовых мигрантов. В то же время, в некоторых регионах может наблюдаться заметное увеличение избытка рабочей силы из-за уменьшения выпуска продукции на данных территориях».

Он предположил, что цены на продовольствие продолжат расти, но темпы станут ниже, чем в 2022-м — и не превысит 8-10%.

Для России совокупность факторов, которые привели к снижению доходов (санкции) и росту расходов (на войну и мобилизацию), означает ухудшение экономических процессов в дальнейшем, подчеркивает Деев. Если прибавить сюда критическую зависимость от импорта в главных отраслях, в том числе добыча нефти и газа, отток высококвалифицированного персонала, сокращение внутреннего спроса и рост инфляции в перспективе, то становится понятно, что следующий год будет очень непростым.