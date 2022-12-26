ПОЛИТИКА
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Кадры сноса драматического театра в Мариуполе
В сети опубликовали видео, как строительная техника сносит стены драмтеатра в Мариуполе. До 16 марта в здании укрывались мирные жители. По данным украинских властей, после авиаудара под завалами здания погибло несколько сотен людей. В Минобороны РФ, напротив, обвиняют во взрыве «украинских националистов». Многие эксперты считают, что снос драмтеатра уничтожит все улики. #trtнарусском #мариуполь #драмтеатр #снос #украина #россия #трт #новости
драмтеатр / Others
26 декабря 2022 г.
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