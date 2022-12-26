Стремительно растущие счета за отопление и электроэнергию подталкивают европейцев к поиску способов сократить потребление энергии и расходы — жители Европы все чаще устанавливают на крыши солнечные панели. Об этом пишет Bloomberg.

Издание приводит в качестве примера шведа Матса Йоханссона: в начале этого года житель Швеции установил на крыше своего дома в Хальмстаде 30 солнечных панелей с производственной мощностью 13,5 киловатт.

Bloomberg уточняет: в стране одни из самых высоких показателей потребления энергии на душу населения в Европе — в основном из-за холодных зим с коротким световым днем. Это означает, что меры по сокращению расходов окупаются еще больше. Потому спрос на солнечные панели в Швеции достиг небывалого уровня, пишет издание.

По его данным, в этом году из-за резкого роста цен на энергоносители, вызванного отказом от российского газа в связи с ситуацией вокруг Украины, Европа потеряла свыше $1 трлн. И это еще не предел, констатирует Bloomberg.

Аналогичная картина наблюдается и в Испании, отмечает France 24. В местной компании по производству и установке панелей Engel Solar отмечают беспрецедентное количество запросов на солнечные батареи. Такие установки могут покрывать от 50% до 80% потребности среднего домохозяйства в электроэнергии.

Компания за два года увеличила свой оборот в пять раз и ожидает дальнейшего скачка в 2023 году из-за продолжающегося энергокризиса, констатирует France 24.

В этом году установленная солнечная мощность на крышах должна превысить 2 гигаватта — это более чем в три раза выше, чем в 2020 году, заявили в Испанской ассоциации солнечной электроэнергии (UNEF).

Кроме того, такая энергетика стала «очень конкурентоспособной», ее стоимость «на 90% ниже, чем 14 лет назад», — говорится в заявлении UNEF.

Как ранее сообщал TRT на русском, рост цен на энергоносители привел к тому, что более около 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию.