Когда в период президентства Дональда Трампа американские власти начали наступление на TikTok, многие списывали это на эксцентричность миллиардера, волею судьбы оказавшегося во главе США. Трамп ушел, у власти теперь умеренный демократ Джо Байден, но китайский TikTok все еще не дает покоя американским законодателям.

Как писал TRT на русском, в середине декабря Алабама и Юта запретили из соображений безопасности использовать развлекательный сервис на принадлежащих государству смартфонах и компьютерах. Действия последовали после того, как директор Федерального бюро расследований США Крис Рэй заявил, что китайское правительство может использовать TikTok для сбора данных миллионов пользователей в США в своих целях.

Ранее об аналогичном решении по тем же причинам сообщили другие штаты США. В частности, речь идет об Мэриленде, Техасе, Южной Дакоте и Индиане.

Решениями на уровне ряда штатов история не закончилась. Сенат США одобрил законопроект, запрещающий использовать TikTok на электронных устройствах чиновников по всей стране. Пока ограничительные меры не затрагивают обычных пользователей, но очевидно, что Вашингтон всерьез опасается популярного китайского сервиса. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявлял, что американская сторона начнет работу с союзными государствами, чтобы проинформировать их о «потенциальных угрозах, которые могут быть связаны с технологией, особенно если она принадлежит иностранному владельцу».

Опасный конкурент

TikTok является одним из признанных лидеров на мировом рынке социальных медиа. Об этом открыто говорит и Вашингтон. «Мы признаем, что это критически важный способ, с помощью которого американская общественность узнает о последних событиях», — отмечал директор по цифровой стратегии Белого дома Роб Флаэрти. Более того, в марте 2022 года газета The Washington Post рассказывала, как правительство США привлекает блогеров TikTok для распространения среди молодежной аудитории информации о ситуации вокруг Украины.

Иными словами, американские власти в этом году не только пытались ограничить действия платформы, но и активно стремились использовать ее возможности. Такой противоречивый подход Вашингтона отражает совершенно уникальную проблему, которую создал TikTok.

Корпорации и бренды перенаправляют миллионы долларов на рекламу в TikTok. Кажется, что платформа может в любой момент превратить даже продукт десятилетней давности в предмет, который нужно непременно купить. В прошлом году посещаемость TikTok в США было больше, чем у Google, а суммарное число просмотров превышало YouTube. Facebook потребовалось почти девять лет, чтобы охватить миллиард пользователей. TikTok сделал это за пять.

Сумасшедший успех приложения становится еще более примечательным из-за того, что оно является продуктом главного геополитического соперника США. Ни одна китайская компания не смогла завоевать американское общество так, как TikTok. Происхождение TikTok вызывает постоянные и давние опасения по поводу его уязвимости для эксплуатации и манипуляций со стороны китайского правительства. За последний год платформа столкнулась с непрекращающимся потоком негативных отзывов в американской прессе. Казалось, каждая неделя приносила свежие разоблачения о сомнительных методах работы с данными и несовершенных внутренних мерах безопасности компании.

Пока популярность TikTok обеспечивала ему некоторую защиту от действий правительства. Однако похоже, что теперь все наоборот: чем больше платформа завоевывает сердца американцев, тем большую угрозу в ней видят власти США.

Угроза для американского бизнеса

Крупные американские платформы поначалу не видели поводов для беспокойства, когда TikTok начал свое покорение США. Ни одна китайская платформа никогда по-настоящему не захватывала американский рынок. Казалось, что сервис может в лучшем случае повторить успехи предшественников: получить подростковую аудиторию, а затем пойти на спад.

Кроме того, TikTok вообще не был социальной сетью — сервис всегда позиционировал себя как платформу для публикаций. Крупные американские социальные сети считались настолько укоренившимися и непоколебимыми, что им ничего не могло угрожать. Поэтому TikTok поначалу заполонил Facebook, Instagram, Snap и другие американские социальные сети своей рекламой. Сами гиганты не возражали против этого, рассчитывая хорошо заработать на этих контрактах.

Примерно к середине 2019 года другие платформы начали понимать, что TikTok не исчезнет. Затем, когда в 2020 году из-за пандемии целые страны оказались в состоянии карантина, TikTok процветал как никогда. По оценкам компании Apptopia, в 2020 году TikTok был загружен в США 89 миллионов раз, что затмило даже Zoom.

По-настоящему узко угроза встала для Facebook. TikTok переманивал молодых пользователей, и вовлеченность пользователей в Facebook падала. ByteDance (компания, которой принадлежит TikTok) переманивала руководителей из Facebook, в том числе главу отдела общественной политики Instagram в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также руководителей социальной политики Facebook в Индонезии и Японии.

В октябре 2019 года Марк Цукерберг выступил с речью, в ходе которой изобразил борьбу между двумя платформами как выбор между свободой и угнетением. «Китай строит свой собственный интернет, ориентированный на совсем другие ценности, и теперь экспортирует свое видение интернета в другие страны», — сказал он. По его словам, Facebook и его сервисы надежно защищают пользователей, поэтому этими приложениями пользуются протестующие по всему миру. В то время как TikTok подвергнут цензуре.

На встрече с Трампом в том же году Цукерберг настаивал на том, что остановка работы китайских платформ должна быть более приоритетной, чем опасения по поводу гегемонии Facebook. Затем была запущена лоббистская кампания, чтобы Белый дом принял действия против китайского приложения.

Байден против Китая

Администрация Байдена пришла к власти, как антипод своего предшественника — Трампа. Во многих вопросах так и получилось. Однако политика в отношении Китая очевидным образом сохраняет преемственность.

Байден рассматривает технологический прогресс как игру с нулевой суммой, в которой США не должны проиграть. Так, новая администрация ввела в отношении Китая набор масштабных ограничений на продажу передовых микросхем и оборудования для их производства. Новые правила стали беспрецедентными по широте охвата, ограничив доступ и к программному обеспечению или компонентам американского производства, необходимым для производства микросхем.

TikTok поначалу не был в центре внимания Байдена и его команды. Однако ситуация в отношении него нагнеталась. Постоянно звучали напоминания о непрозрачности сервиса. В отличие от Facebook и Twitter, TikTok не делится данными со сторонними организациями и не позволяет изучать платформу.

Летом издание BuzzFeed сообщило об утечке аудиозаписей внутренних собраний TikTok, показывающей, что, вопреки публичным заявлениям TikTok, сотрудники из Китая по-прежнему регулярно получали доступ к данным об американских пользователях. Кроме того, BuzzFeed обвинил ByteDance в распространении прокитайского контента среди пользователей, а также центрированию контента с критикой Пекина. Затем Forbes обнаружил, что ByteDance планировала использовать TikTok для отслеживания местоположения отдельных американских пользователей. Иными словами, все эти истории усилили опасения, что TikTok нельзя доверять.

В конечном счете, страхи США перед TikTok стали синергией различных процессов, направленность которых совпала к началу президентства Джо Байдена. Вопросы безопасности, конечно, остаются важной проблемой, однако нынешнее наступление на платформу было бы невозможно представить без обострившейся конкуренции США и Китая как на политическом, так и на технологическом и экономическом фронтах.