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Запасы газа в Турции достигли $1 трлн
В Черном море обнаружено новое месторождение газа запасом в 58 миллиардов кубометров, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Исследование проводило буровое судно Fatih на глубине 3023 метра на блоке Чайджума 1. По словам президента, благодаря новому открытию запасы турецкого газа достигли в общей сложности 710 миллиардов кубометров. #trtнарусском #турция #эрдоган #газ #трт #новости
Запасы газа в Турции достигли $1 трлн / Others
27 декабря 2022 г.
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