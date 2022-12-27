Среди пользователей стримингового сервиса Netflix после просмотра турецких фильмов и сериалов растет число желающих посетить Турцию и выучить турецкий язык. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на опрос Netflix.
Сервис провел «Исследование культурной близости» в семи странах — США, ФРГ, ОАЭ, Бразилии, Испании, Саудовской Аравии и Чили. В опросе приняли участие свыше 13 тыс. человек.
По данным стримингового сервиса, после просмотра турецких сериалов желание посетить Турцию в качестве туриста увеличилось в 2,6 раза. Тремя странами с самым высоким ростом туристического интереса к Турции стали Бразилия, США и ОАЭ, следует из опроса.
Кроме того, у пользователей сервиса после просмотра контента из Турции выросло желание выучить турецкий язык — интерес к нему вырос в 4,6 раза. Больше всего турецким заинтересовались зрители в США.
Доля интересующихся турецкой культурой среди пользователей Netflix на 29% выше, чем среди тех, кто не смотрит турецкий контент сервиса. Точно так же и с турецкой кухней: интерес к ней вырос на 29%, интерес к истории Турции — на 27%, а интерес к турецкой литературе — на 22%.
Впервые оригинальная турецкая продукция — сериал Hakan Guard — была представлена на платформе Netflix в 2018 году. За последние четыре года вышло свыше 30 турецких проектов Netflix — таких как сериалы «Дар» (Atiye), «Любовь 101», «Мы встретились в Стамбуле» и др. Сейчас пользователи Netflix смотрят турецкие фильмы в 1,5 раза чаще, чем пользователи других платформ.
Фильмы и сериалы Турции продолжают из года в год оставаться в ТОП-10 наиболее популярных среди контента Netflix, уточняет «Анадолу». Например, сериал «Оливковое дерево» («Zeytin Ağacı») вошел в «десятку» наиболее популярных у зрителей 45 стран.
Среди фильмов подобным успехом пользуется картина «Ты продолжай жить» («Sen Yaşamaya Bak»), вошедшая в ТОП-10 наиболее популярных у зрителей в 76 странах, и «Тактика любви» («Aşk Taktikleri»).
В 2021 году, согласно другому исследованию Netflix, продукция стримингового сервиса принесла экономике Турции около 583 млн турецких лир ($52 млн) и обеспечила свыше 3300 рабочих мест.