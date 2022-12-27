Среди пользователей стримингового сервиса Netflix после просмотра турецких фильмов и сериалов растет число желающих посетить Турцию и выучить турецкий язык. Об этом пишет агентство Anadolu‎ со ссылкой на опрос Netflix.

Сервис провел «Исследование культурной близости» в семи странах — США, ФРГ, ОАЭ, Бразилии, Испании, Саудовской Аравии и Чили. В опросе приняли участие свыше 13 тыс. человек.

По данным стримингового сервиса, после просмотра турецких сериалов желание посетить Турцию в качестве туриста увеличилось в 2,6 раза. Тремя странами с самым высоким ростом туристического интереса к Турции стали Бразилия, США и ОАЭ, следует из опроса.

Кроме того, у пользователей сервиса после просмотра контента из Турции выросло желание выучить турецкий язык — интерес к нему вырос в 4,6 раза. Больше всего турецким заинтересовались зрители в США.

Доля интересующихся турецкой культурой среди пользователей Netflix на 29% выше, чем среди тех, кто не смотрит турецкий контент сервиса. Точно так же и с турецкой кухней: интерес к ней вырос на 29%, интерес к истории Турции — на 27%, а интерес к турецкой литературе — на 22%.

Впервые оригинальная турецкая продукция — сериал Hakan Guard — была представлена на платформе Netflix в 2018 году. За последние четыре года вышло свыше 30 турецких проектов Netflix — таких как сериалы «Дар» (Atiye), «‎Любовь 101»‎, «Мы встретились в Стамбуле» и др. Сейчас пользователи Netflix смотрят турецкие фильмы в 1,5 раза чаще, чем пользователи других платформ.

Фильмы и сериалы Турции продолжают из года в год оставаться в ТОП-10 наиболее популярных среди контента Netflix, уточняет «‎Анадолу»‎. Например, сериал «‎Оливковое дерево»‎ («Zeytin Ağacı») вошел в «‎десятку»‎ наиболее популярных у зрителей 45 стран.

Среди фильмов подобным успехом пользуется картина «‎Ты продолжай жить»‎ («Sen Yaşamaya Bak»), вошедшая в ТОП-10 наиболее популярных у зрителей в 76 странах, и «Тактика любви‎» (‎«Aşk Taktikleri»).

В 2021 году, согласно другому исследованию Netflix, продукция стримингового сервиса принесла экономике Турции около 583 млн турецких лир ($52 млн) и обеспечила свыше 3300 рабочих мест.