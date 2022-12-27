Все больше некоммерческих клиник США, призванных оказывать бесплатную медицинскую помощь малоимущим, переезжают из бедных районов в более благополучные. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные расчеты.

Издание уточняет: такие больницы освобождены от уплаты федерального подоходного налога, а также налогов штата или местных налогов на имущество. В обмен на эти льготы медучреждения должны отчитываться перед Налоговым управлением США (IRS), что их деятельность «приносит пользу обществу». Это подразумевает оказание медицинской помощи малоимущим слоям населения.

Однако, как подсчитал WSJ, в последние годы несколько крупных некоммерческих сетей клиник, таких как Common Spirit Health, Ascension, Bon Secours Mercy Health закрыли свыше половины своих отделений в районах с более высоким уровнем бедности. Вместо этого эти сети предпочитают открывать больше отделений в более благополучных районах. Так, сеть Mercy, расположенная в штате Миссури, открыла 56% новых больниц в районах с более низким уровнем бедности.

В университете Джона Хопкинса оценили объем получаемых некоммерческими больницами налоговых льгот в $8,8 млрд.

Ранее WSJ сообщал, что клиники США реализовали препараты, закупленные по скидке в рамках федеральной программы для помощи гражданам с низким уровнем дохода, среди обеспеченных пациентов.

Портал NPR отмечает: большинство из 5100 больниц США придерживаются политики агрессивного преследования пациентов за неоплаченные счета, используя такие тактики, как судебные иски, продажа счетов пациентов покупателям долгов и сообщение о пациентах кредитным агентствам.

Как сообщал TRT на русском, вероятность того, что американская экономика упадет к октябрю 2023 года, выросла до 100% против 65% в предыдущем прогнозе.