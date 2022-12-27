Турпоток из Саудовской Аравии в Турцию с января по ноябрь 2022 года превысил 460 тыс. человек — это в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом 26 декабря сообщило Министерство культуры и туризма Турции.

Согласно данным ведомства, в ноябре Турцию посетили свыше 65 тыс. туристов из Саудовской Аравии — год назад в том же месяце этот показатель составлял 932 человека.

По данным ведомства, поток туристов из королевства вырос в основном благодаря совместным усилиям двух стран по налаживанию отношений. Контакты Анкары и Эр-Рияда значительно обострились после убийства в 2018 году саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В апреле 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Эр-Рияд, что стало первым визитом на высоком уровне за многие годы. В июне того же года Турцию с ответным визитом посетил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Позже они также встречались на полях саммита G-20 на Бали в ноябре.

В октябре министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати посетил Эр-Рияд, а министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих с 21 по 25 декабря принимал участие в бизнес-форуме в Стамбуле.

Турпоток из королевства заметно увеличился после визита Мохаммеда бен Салмана в Турцию: с 13 тыс. человек в июне до 110,9 тыс. в июле и 140 тыс. в августе.

Саудовская Аравия также облегчила въезд граждан Турции для совершения малого Хаджа (умры). Теперь визы можно получить в течение 48 часов через аккредитованные бюро путешествий и туризма в Турции.

Министр Нуреддин Небати, как ранее писал TRT на русском, анонсировал, что Анкара рассчитывает к 2030 году довести товарооборот с Саудовской Аравией до $30 млрд.

По данным министра, в Турции работает около 1100 саудовских компаний с инвестициями на сумму $11 млрд долларов в таких сферах, как сельское хозяйство, недвижимость, энергетика. Объем торговли Турции с Саудовской Аравией увеличился с $3,7 млрд в 2021 году до $4,3 млрд в период с января по октябрь 2022 года.