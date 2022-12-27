Турция рассчитывает расширить программу бесплатных обедов для школьников, планирует охватить 5 млн учащихся по всей стране. Об этом заявил министр национального образования Турции Махмут Озер, чьи слова цитирует агентство «Анадолу».

По словам политика, министерство работает над расширением программы со второго семестра, который начнется в феврале. Помимо этого, с 6 февраля 2023 года бесплатные обеды будут выдавать всем дошкольникам.

Как отмечает «Анадолу», Турция предоставляет бесплатное питание учащимся начальных школ, которым приходится преодолевать большие расстояния от дома, чтобы посещать школу. Также бесплатные обеды получают учащиеся школ-интернатов.

Что касалось школьного питания для учеников средней и старшей школы, бесплатное питание выделяли только тем, кто не мог позволить себе его оплатить. Однако в своем последнем заявлении министр Озер уточнил: вскоре все учащиеся Турции получат право на бесплатные обеды.

Анкара подписала протокол со Всемирной продовольственной программой (WFP) в отношении продуктов питания и провела технико-экономическое обоснование этой практики, прежде чем внедрять ее в районах, где сосредоточены малообеспеченные слои населения, подчеркивает «Анадолу».

В начале года около 1,5 млн учащихся воспользовались бесплатным питанием, в последующие месяцы эта цифра выросла до 1,8 млн.

«Мы планируем сделать конкретный шаг к равенству возможностей в сфере образования», — заявил министр Озер.

Ранее в этом году министерство образования провело совместное с ЕС исследование посещаемости школ в стране. С помощью «Проекта технической поддержки для повышения непрерывности обучения в средней школе и посещаемости» (ODAP) учащиеся с высоким риском отсева из школы могут быть выявлены раньше. Школы будут содействовать таким ученикам, чтобы помочь им изменить модель поведения, пишет «Анадолу».

По данным министерства, уровень посещаемости школ в Турции на каждом уровне образования близок к среднему уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проект будет завершен в июне 2024 года, в нем задействованы 50 школ в 14 провинциях.