Путин исполнил желание украинской девочки

Саша Титаренко вместе с семьей живет в Запорожской области. Восьмилетняя девочка загадала желание — оказаться в Крыму, а также посетить резиденцию Деда Мороза в России. Так получилось, что именно ее открытку со списком подарков на «Елке желаний» выбрал президент РФ. Саша уже побывала в Великом Устюге, теперь очередь за полуостровом. Владимир Путин позвонил украинской девочке, чтобы узнать понравился ли ей сюрприз к Новому году и попросил подарок для себя — огурцы.С весны Россия контролирует южную часть Запорожской области, Крым РФ аннексировала в 2014 году. #trtнарусском #путин #дедмороз #исполнилжелание #трт #новости #shorts